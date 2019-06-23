Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня 2019 года расскажет, что прогнозируют звезды на последнюю неделю лета. Чего ожидать от грядущих семи дней, а чего лучше избегать? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 24 по 30 июня 2019 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

Гороскоп на неделю – Овны

Овнам на этой неделе звезды не советуют принимать поспешных решений. Вспыльчивость может сыграть с вами злую шутку. Лишний раз взвесьте все за и против и перепроверьте услышанную информацию. Неделя не будет особо сложной, но и расслабляться тоже не стоит. На выходных Овнам стоит побаловать себя шопингом. Ничто не поднимает настроение как желаемая покупка.

Гороскоп на неделю – Тельцы

На этой неделе Тельцы смогут расслабиться и хорошенько отдохнуть. Проблемы на работе и напряженная атмосфера обойдут стороной. Но, стоит обратить внимание на ближнее окружение. В жизни Тельцов есть не очень искренний человек. Угрозы он не представляет, но неприятные разговоры могут случиться. Выходные Тельцам стоит провести с родными людьми.

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Гороскоп на неделю – Близнецы

Близнецы уже достаточно отдохнули, пора приниматься за работать. На последней неделе июня вам стоит проявить свое упорство и раскрыть творческий потенциал на работе. Не бойтесь принимать смелые решение. Самая безумная идея может подарить вам билет в перспективное будущее. В конце недели Близнецов ждет приятный сюрприз от близкого человека.

Гороскоп на неделю – Раки

Грядет самая стабильная неделя для Раков за весь месяц. Наконец-то вам удастся отдохнуть от суеты. Звезды на вашей стороне и защитят от любых невзгод. Получайте удовольствие от жизни, занимайтесь любимыми делами и ничем себе не отказывайте. На выходных можете смело начать отправиться в путешествие вместе со своей половинкой.

Гороскоп на неделю – Львы

У Львов на этой неделе грядут жизненные «американские горки». Ничего страшного, но вам стоит быть более осторожными в своих поступках и высказываниях. Ваша эмоциональность может ранить кого-то из близких. Попробуйте стать более мягким и снисходительным и тогда у вас все сложиться удачно. В конце недели все страсти вокруг Львов поутихнут, и вас будут ждать теплые объятия дорогого сердцу человека.

Гороскоп на неделю – Девы

Девам стоит перестать заниматься самокопанием и искать проблему в себе. Вы не должны всем нравиться и это абсолютно нормально! Пора одиночества тоже вскоре пройдет. Потерпите еще немного и лучше обратите внимание на свое здоровье. Постоянный стресс сильно изнурил вас. Выходные Девам лучше провести активно и как следует повеселиться с друзьями.

Гороскоп на неделю – Весы

На этой неделе Весам стоит собрать всю свою выносливость и терпение в кулак. Руководство возлагает на вас большие надежды на работе. Это отличный шанс показать, что вы достойны большего. Будьте терпеливы и снисходительны. Все ваши грандиозные планы скоро воплотиться в реальность. В конце недели Весов ждут особо яркие и позитивные эмоции.

Гороскоп на неделю – Скорпионы

На этой неделе Скорпионам стоит обратить внимание на нечто более важное, чем личное благосостояние – на свою семью. Вы так гонитесь за успехом, что порой забываете о чувствах любимых людей. Посвятите эту неделю им. Устройте душевные посиделки или отправьтесь на семейный отдых. Так вы и отношения наладите и обретете новые силы и вдохновение для достижения своих целей.

Гороскоп на неделю – Стрельцы

Стрельцам пора воплощать свои мечты. Вы усердно трудитесь изо дня в день и заслужили вознаграждение за свои старания. Удача однозначно на вашей стороне. Если у вас есть заветная мечта – летите вперед к ней! Отправьтесь в путешествие или ближе к морю. Красивые пейзажи и встреча заката с любимым человеком подарят вам новые незабываемые эмоции.

Гороскоп на неделю – Козероги

Козерогам лучше отложить большие покупки до конца недели. Звезды объясняют это особо сильным влиянием на знак со стороны завершения месяца. Будьте бдительны со своими финансами и не тратьте на безделушки, потом будете жалеть. Ближе к концу недели вас ждет грандиозный успех на работе и приличное финансовое вознаграждение. На выходных можете спокойно баловать себя различными покупками.

Гороскоп на неделю – Водолеи

В начале недели Водолеям стоит сбавить обороты и отдохнуть. Несколько дней отпуска и с новыми силами вы сможете покорить все поставленные перед собой цели! Уже ближе к концу недели Водолеи смогут добиться успеха и в делах сердечных. Будьте немного внимательнее к своему окружению, ведь ваша истинная любовь уже совсем рядом.

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Гороскоп на неделю – Рыбы

Рыбам на этой неделе стоит открыть свои чувства. Скрывая свои симпатии или душевные терзания, вы отталкиваете их счастливое разрешение. Станьте более прямолинейными и не бойтесь говорить то, что думаете. Порой правда может ранить, но это однозначно лучше чем сладкая ложь. Если же у вас есть вторая половинка, то устройте на выходных романтический ужин. Для нее важнее ваше внимание, а не дорогие подарки.

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