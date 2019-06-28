Гороскоп на 29 июня 2019 года расскажет о том, что скрывается от ваших глаз. Как лучше всего провести эту субботу Водолеям и с кем пойти на прогулку Львам – читайте в гороскопе на сегодня от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Овны, вы сегодня познакомитесь с очень интересным и влиятельным человеком. Скорее всего, он поможет вам в будущем по работе. Так что не сидите дома, выходите и посещайте интересные мероприятия!

Телец

Тельцы, сегодня проводите с друзьями как можно больше времени. Надеемся, вы прислушались и вчера отправились с ними в поездку? Если нет, то сегодня еще не поздно, ведь на личном фронте все не так радужно, правда?

Близнецы

Близнецы, вам стоит воздержаться от дальней поездки. А если уже все спланировано, то либо ожидайте непредвиденные трудности, например, опоздание на рейс, задержку багажа, потерю документов, либо могут быть другие бюрократические трудности.

Рак

Раки, если в этот день вы отмечаете день рождения, то он пройдет феерично! Лучше всего отправиться на празднование в другой город или другую страну. Тогда впечатления останутся с вами на всю жизнь!

Лев

Львы, вашему бесстрашию и успеху можно только позавидовать. Дела идут отлично, в любви все стабильно хорошо, проведите сегодня день с друзьями и отпразднуйте это. Ведь отдых также важен!

Дева

Девы, вы сейчас переживаете значительный этап в личной жизни. Вся ваша надежда на любимого человека. Вам будет хотеться, чтобы он решил ваши проблемы. Но будьте готовы, что этого может не произойти.

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Весы

Весы, будьте внимательны, сегодня вы сможете найти то, что давно искали, и это довольно ценная находка для вас, не обязательно в денежном эквиваленте. Можете даже брать на себя ответственность за чужое имущество, только не забудьте вернуть.

Скорпион

Скорпионы, ожидайте сегодня приглашение на свидание. Хотя вы можете даже сами его устроить! Это даст новое дыхание вашим отношениям. Также вам стоит сегодня дать интервью или взять участие в фотосессии.

Стрелец

Стрельцы, вам стоит сегодня навестить родину или родителей. Если вы это сделаете, то, скорее всего, вам перепадет какая-то выгода от родственников или от отца. Также вас точно смогут понять и поддержать, поэтому езжайте!

Козерог

Козероги, сегодня ваша книга или научная работа сдвинется с места, если вы сейчас таким занимаетесь. Если нет, то обязательно запишите свои мысли в этот день, это может быть статья или свой блог.

Водолей

Водолеи, сегодня друзья вернут вам долг, если вы напомните об этом. Вообще, вам стоит сегодня с ними встретиться и поговорить о делах, они подскажут вам идею, как сорвать большой куш.

Рыбы

Рыбы, сегодня вам захочется закрыться от друзей, от общества. Пропасть из социальных сетей и побыть наедине с природой. Так позвольте себе это сделать. Объявите себе день без телефона!

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