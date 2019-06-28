Гороскоп на 29 червня 2019 року розповість про те, що ховається від ваших очей. Як найкраще провести цю суботу Водоліям і з ким піти на прогулянку Левам – читайте в гороскопі на сьогодні від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Овни, ви сьогодні познайомитеся з дуже цікавою і впливовою людиною. Швидше за все, вона допоможе вам у майбутньому по роботі. Тож не сидіть вдома, виходьте і відвідуйте цікаві заходи!

Телець

Тельці, сьогодні проводьте з друзями якомога більше часу. Сподіваємося, ви прислухалися і вчора вирушили з ними в поїздку? Якщо ні, то сьогодні ще не пізно, адже на особистому фронті все не так весело, правда?

Близнюки

Близнюки, вам варто утриматися від дальньої поїздки. А якщо вже все сплановано, то або чекайте непередбачені труднощі, наприклад, запізнення на рейс, затримку багажу, втрату документів, або можуть бути інші бюрократичні неприємності.

Рак

Раки, якщо в цей день ви святкуєте день народження, то він пройде феєрично! Найкраще відправитися на святкування в інше місто або іншу країну. Тоді враження залишаться з вами на все життя!

Лев

Леви, вашій безстрашності й успіху можна тільки позаздрити. Справи йдуть чудово, в коханні все стабільно добре, проведіть сьогодні день з друзями і відсвяткуйте це. Адже відпочинок також важливий!

Діва

Діви, ви зараз переживаєте значний етап в особистому житті. Вся ваша надія на кохану людину. Вам буде хотітися, щоб вона вирішила ваші проблеми. Але будьте готові, що цього може не статися.

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Терези

Терези, будьте дуже уважні, сьогодні ви зможете знайти те, що давно шукали, і це досить цінна знахідка для вас, не обов’язково в грошовому еквіваленті. Можете навіть брати на себе відповідальність за чуже майно, тільки не забудьте повернути.

Скорпіон

Скорпіони, очікуйте сьогодні запрошення на побачення. Хоча ви можете навіть самі його влаштувати! Це дасть нове дихання вашим стосункам. Також вам варто сьогодні дати інтерв’ю або взяти участь у фотосесії.

Стрілець

Стрільці, вам варто сьогодні відвідати рідні місця або батьків. Якщо ви це зробите, то, швидше за все, вам перепаде якась вигода від родичів або від батька. Також вас точно зможуть зрозуміти і підтримати, тому їдьте!

Козеріг

Козероги, сьогодні ваша книжка або наукова робота зрушиться з місця, якщо ви зараз таким займаєтеся. Якщо ж ні, то обов’язково запишіть свої думки в цей день, це може бути стаття або свій блог.

Водолій

Водолії, сьогодні друзі повернуть вам борг, якщо ви нагадаєте про це. Взагалі, вам варто сьогодні з ними зустрітися про поговорити про справи, вони підкажуть вам ідею, як зірвати великий куш.

Риби

Риби, сьогодні вам захочеться закритися від друзів, від суспільства. Вийти із соціальних мереж і побути наодинці з природою. Тож дозвольте собі це зробити. Оголосіть собі день без телефона!

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