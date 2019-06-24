Гороскоп на 25 июня 2019 года будет вашим путеводителем. Как лучше всего провести вторник Рыбам и нужно ли действовать наобум Ракам – читайте в гороскопе от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Овны, в этот день вы поймете и увидите для себя, что лишнее в вашей жизни, а что нужно оставить. В связи с этим делайте генеральную уборку своего сознания и дальше все пойдет как по маслу.

Телец

Тельцы, сегодня займитесь вопросами страхования. Если недавно вашему имуществу нанесли ущерб, то смело требуйте компенсацию и вы сможете ее получить. Тельцы всегда идут до последнего в спорах, не так ли?

Близнецы

Близнецы, если вчера вы выбрали карьеру, то вы сможете достичь в своем деле больших успехов. Ожидайте предложение о подписании важного контракта и сразу после этого беритесь за крупное дело.

Рак

Раки, сегодня вы решитесь на смелый и важный поступок, к которому давно готовились. Может быть, вы созрели к браку или готовы открыть свое дело? Звезды умалчивают, в какой сфере жизни это случится, но вы обязательно должны действовать!

Лев

Львы, у вас буквально возникает ощущение, что вы потеряли страх. Вы будете думать, что весь мир у ваших ног и вы способны на все. И знаете что? Так оно и есть!

Дева

Девы, вам необходимо начать формировать вокруг себя новое окружение. Вы можете осознать, что рядом с вами слишком много токсичных людей появилось в последнее время. Будьте избирательны в вопросах друзей и вы заметите, как жизнь начнет меняться к лучшему.

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Весы

Весы, берите более ответственные проекты по работе, ведь вы знаете, что у вас получится их воплотить. Вы замечаете, что у вас сложились хорошие отношения с коллегами и они принесут вам хорошие новости по работе сегодня. Вы заслужили этого.

Скорпион

Скорпионы, ждите сегодня, что родственник попросит вас помочь решить проблему с ребёнком. Скорее всего вам даже придется принимать его у себя дома или вы сами навестите родных. Кроме этого, сегодня будет полезно решить вопрос с пропиской и мелкие бытовые нюансы.

Стрелец

Стрельцы, есть два варианта, как лучше всего провести этот день: либо вы занимаетесь обновлением авто и продлеваете страховку, либо устроите себе выходной, засядете дома и займетесь улучшением жилищных условий. Уборкой, например.

Козерог

Козероги, сегодня вам придется потратить финансы из-за партнера. Еще и постоянные ссоры по мелочам подливают масла в огонь. Если должен был быть праздник, то он может отмениться. Только у одиноких козерогов все хорошо, у вас как раз начнет зарождаться любовь.

Водолей

Водолеи, мы помним, что у вас есть дополнительный заработок, помимо основной работы. Так вот, по нему к вам поступит крупное предложение. Помните, что торг с вами не уместен, и просите максимально выгодные условия.

Рыбы

Рыбы, если у вас творческая профессия, то это будет очень успешный для вас период. Всем художникам, дизайнерам , визажистам и фотографам стоит максимально окунуться в творчество. Ведь именно сегодня вы создадите что-то шедевральное.

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