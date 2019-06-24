Гороскоп на 25 червня 2019 року стане вашим путівником. Як найкраще провести вівторок Рибам і чи потрібно діяти навмання Ракам – читайте в гороскопі від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Овни, в цей день ви зрозумієте і побачите для себе, що зайве у вашому житті, а що потрібно залишити. У зв’язку з цим робіть генеральне прибирання своєї свідомості і далі все піде як по маслу.

Телець

Тельці, сьогодні займіться питаннями страхування. Якщо недавно вашому майну завдали шкоди, то сміливо вимагайте компенсацію і ви зможете її отримати. Тельці завжди йдуть до останнього в суперечках, чи не так?

Близнюки

Близнюки, якщо вчора ви вибрали кар’єру, то ви зможете досягти у своїй справі великих успіхів. Чекайте пропозицію про підписання важливого для вас контракту і відразу після цього беріться за велику справу.

Рак

Раки, сьогодні ви зважитеся на сміливий і важливий вчинок, до якого давно готувалися. Може, ви дозріли до шлюбу або готові відкрити свою справу? Зірки замовчують, в якій сфері життя це трапиться, але ви обов’язково повинні діяти!

Лев

Леви, у вас буквально виникає відчуття, що ви втратили страх. Ви будете думати, що весь світ у ваших ніг і ви здатні на все. І знаєте що? Так воно і є!

Діва

Діви, вам необхідно почати формувати навколо себе нове оточення. Ви можете усвідомити, що поруч з вами занадто багато токсичних людей з’явилося останнім часом. Будьте вибагливі в питанні друзів і ви помітите, як життя почне змінюватися на краще.

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Терези

Терези, беріть більш відповідальні проекти по роботі, адже ви знаєте, що у вам вдасться їх втілити. Ви помічаєте, що у вас склалися хороші взаємини з колегами і вони принесуть вам хороші новини по роботі сьогодні. Ви заслужили цього.

Скорпіон

Скорпіони, чекайте сьогодні, що родич попросить вас допомогти вирішити проблему з дитиною. Швидше за все вам навіть доведеться приймати його у себе вдома або ви самі навідаєте рідних. Крім цього, сьогодні буде корисно вирішити питання з пропискою і дрібні побутові нюанси.

Стрілець

Стрільці, є два варіанти, як найкраще провести цей день: або ви займаєтеся оновленням авто і продовжуєте страховку, або влаштовуєте собі вихідний, засідаєте вдома і займаєтеся поліпшенням житлових умов. Прибиранням, наприклад.

Козеріг

Козероги, сьогодні вам доведеться витратити фінанси через партнера. Ще й постійні сварки через дрібниці підливають масла у вогонь. Якщо мало бути свято, то воно може скасуватися. Тільки у самотніх козерогів все добре: у вас почне зароджуватися кохання.

Водолій

Водолії, ми пам’ятаємо, що у вас є додатковий заробіток, крім основної роботи. Так ось, через нього до вас надійде велика пропозиція. Пам’ятайте, що торг з вами недоречний, і просіть максимально вигідні умови.

Риби

Риби, якщо у вас творча професія, то це буде дуже успішний для вас період. Всім художникам, дизайнерам, візажистам і фотографам варто максимально поринути у творчість. Адже саме сьогодні ви створите щось шедевральне.

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