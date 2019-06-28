Гороскоп на 28 июня 2019 года подскажет, как провести пятницу, если это выходной! С кем лучше всего провести время Тельцам и как снять напряжение Скорпионам, рассказывают экстрасенсы СТБ в гороскопе на сегодня. Читайте в материале.

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Овен

У Овнов состоится доверительный разговор с матерью сегодня. Именно сейчас подходящая обстановка, чтобы сказать все, что давно хотели. А если были разногласия, то понять и простить друг друга.

Телец

Тельцы, сегодня вам стоит отправиться с друзьями в поездку. Или, может, вы ждете в гости друга? В любом случае встреча с закадычными может очень повлиять на вас, причем так, что поменяются ваши взгляды на жизнь и даже ценности.

Близнецы

У Близнецов в личной жизни наконец-то все встанет на свои места. У вас случится серьезный разговор, после которого вы сможете отпустить все обиды и двигаться дальше. Не бойтесь стать инициатором этого разговора!

Рак

Раки, у вас может состояться удачная командировка. Не бойтесь, это отличное время, чтобы развивать свою деятельность за пределами города и даже за пределами своей страны. Все пройдет успешно!

Лев

Львы, в личной жизни у вас тишь и гладь. Вы сможете получить поддержку, и ваш любимый человек поможет справиться с объемами на работе. А если у вас общее дело, так это еще и даст вам обоим толчок вперед!

Дева

Девы, у вас сегодня может возникнуть вопрос, куда девать детей или ребёнка, потому что вам придется заниматься работой. Если никто из близких не может помочь, то попробуйте увлечь его в ваш рабочий процесс, детям такое нравится!

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Весы

Весы, организуйте сегодня у себя дома праздник! Вам стоит пригласить друзей и всем вместе посмотреть фильм или просто обсудить последние новости. И позовите любимого человека, это сблизит вас.

Скорпион

Скорпионы, вам стоит сегодня принять участие в шоу и выставке. Даже если вы просто посетитель, это поможет вам расслабиться и забыть о всех неприятностях. Но если вы артист, то ваш талант и выход на сцену запомнится надолго!

Стрелец

Для Стрельцов сегодня очень благоприятный день в образовании. Поищите себе интересные курсы и семинары или просто почитайте книги, которые давно собирались прочесть. Это подарит вам много инсайтов о себе и своем деле.

Козерог

Козероги, сегодня вам придется взять на себя проблемы родственника. Если он приедет в гости, то постарайтесь сохранять дружелюбную атмосферу. Также сегодня будет много бумажной волокиты, печати/подписи/прописки и просто езда по городу.

Водолей

Водолеи, сегодня у вас хорошее время, чтобы продать или купить машину. Звезды будут на вашей стороне и никаких проблем не возникнет. Даже наоборот, скорее всего, вы найдете для себя новые источники дохода.

Рыбы

Рыбы, вас же так вдохновляют новые виды, новые места, новые горизонты, горы и моря. Отправляйтесь сегодня в поездку, даже если в одиночку. Вам это обязательно понравится.

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