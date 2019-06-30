Гороскоп на 30 июня 2019 года открывает перед вами новые возможности. Что упускают из виду Рибы и кому нужно довериться Близнецам, знают экстрасенсы СТБ. Читайте гороскоп на сегодня в материале.

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Овен

Овнам сегодня стоит сходить в храм и исповедоваться. Это принесет вам облегчение, которого вы так ищете. А если это не ваш вариант, то просто побудьте наедине с собой и помедитируйте.

Телец

Тельцы, вы почему-то начали ругаться с любимым человеком из-за мелочей. Но не переживайте, вы сможете помириться и начать все заново. Более того, ждите подарок или материальную поддержку от вашего партнера.

Близнецы

Близнецам стоит сегодня довериться своей маме. Ни в коем случае не отказывайтесь от ее поддержки, она может вам помочь там, где вы не ждете. Либо вам предстоит самому помочь матери, если она попросит.

Рак

Раки, сегодня вы можете ощутить, как вы трансформируетесь – как внешне, так и внутренне. Если вы намерены сменить свой имидж, то обязательно устройте себе шопинг. Этот день прекрасно для этого подходит.

Лев

Львы, у вас сегодня могут возникнуть трудности из-за ребёнка. Скорее всего, он заболеет или вам будет сложно заниматься его воспитанием. Если поддержки от близких нет, то просто проведите день за просмотром мультиков с попкорном. Уверены, все будут довольны.

Дева

Девы, сегодня у вас могут быть ссоры по пустякам с вашим любимым человеком. Ожидайте, что состоится серьезный разговор, в котором вы обсудите жилищный вопрос. Но не переживайте так сильно, партнёр обязательно порадует вас хорошими новостями.

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Весы

Весы, если вы задумываетесь, чтобы завести домашнее животное или кому-то помочь решить проблему с питомцем, то сегодня отличный для этого день. Вам будут благодарны до конца жизни.

Скорпион

Скорпионы, сегодня вам будет хотеться максимального внимания к вашей персоне. Потешьте свое эго, посещайте все шумные и яркие вечеринки в городе, ведь напряжение за последние дни вас так утомило! Забудьте сегодня обо всем этом.

Стрелец

Для Стрельцов сегодня благоприятный день, чтобы отправиться на отдых или просто в дальнюю поездку. Там вам обязательно повезет с отелем и вообще все пройдет наилучшим образом!

Козерог

Козероги, как давно вы читали интересные книги? Сегодня самое время вспомнить об этом интересном занятии! Любая прочитанная книга или пройденные курсы в этот период поменяют ваше мировоззрение.

Водолей

Водолеи, ваша жизнь сейчас похожа на сон, и вы не верите происходящему. В хорошем это смысле или не очень – можете знать только вы. Но и в ваших силах все улучшить!

Рыбы

Рыбы, в этот день не стоит особо доверять друзьям. Есть большая вероятность, что они вас обманут. Лучше еще один денек провести в тишине и спокойствии, ведь завтра уже на работу…

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