Гороскоп на 30 червня 2019 року відкриває перед вами нові можливості. Що не помічають Риби і кому потрібно довіритися Близнюкам, знають екстрасенси СТБ. Читайте гороскоп на сьогодні в матеріалі.

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Овен

Овнам сьогодні варто сходити в храм і висповідатися. Це принесе вам полегшення, якого ви так шукаєте. А якщо це не ваш варіант, то просто побудьте наодинці з собою і помедитуйте.

Телець

Тельці, ви чомусь почали сваритися з коханою людиною через дрібниці. Але не переживайте, ви зможете помиритися і почати все заново. Ба більше, чекайте подарунок або матеріальну підтримку від вашого партнера.

Близнюки

Близнюкам варто сьогодні довіритися своїй мамі. В жодному разі не відмовляйтеся від її підтримки, вона може вам допомогти там, де ви не чекаєте. Або вам доведеться самому допомогти матері, якщо вона попросить.

Рак

Раки, сьогодні ви можете відчути, як ви трансформуєтесь – як зовні, так і внутрішньо. Якщо ви маєте намір змінити свій імідж, то обов’язково влаштуйте собі шопінг. Цей день чудово для цього підходить.

Лев

Леви, у вас сьогодні можуть виникнути труднощі через дитину. Швидше за все, вона захворіє або вам буде важко займатися її вихованням. Якщо підтримки від близьких немає, то просто проведіть день за переглядом мультиків з попкорном. Впевнені, всі будуть задоволені.

Діва

Діви, сьогодні у вас можуть бути сварки через дрібниці з вашою коханою людиною. Чекайте, що відбудеться серйозна розмова, у якій ви обговорите житлове питання. Але не переживайте так сильно, партнер обов’язково порадує вас хорошими новинами.

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Терези

Терези, якщо ви замислюєтеся над тим, щоб завести домашню тварину або комусь допомогти вирішити проблему з улюбленцем, то сьогодні сприятливий для цього день. Вам будуть вдячні до кінця життя.

Скорпіон

Скорпіони, сьогодні вам буде хотітися максимальної уваги до вашої персони. Потіште своє его, відвідуйте всі гучні та яскраві вечірки в місті, адже напруження за останні дні вас так втомило, забудьте сьогодні про все це.

Стрілець

Для Стрільців сьогодні сприятливий день, щоб відправитися на відпочинок або просто в далеку поїздку. Там вам обов’язково пощастить з готелем і взагалі все пройде якнайкраще!

Козеріг

Козероги, як давно ви читали цікаві книжки? Сьогодні саме час згадати про цей цікаве заняття! Будь-яка прочитана книжка чи пройдені курси в цей період змінять ваш світогляд.

Водолій

Водолії, ваше життя зараз схоже на сон, і ви не вірите в те, що відбувається. В хорошому це сенсі чи не дуже – можете знати тільки ви. Але у ваших силах все поліпшити!

Риби

Риби, в цей день не варто особливо довіряти друзям. Є велика ймовірність, що вони вас обдурять. Краще ще один день провести в тиші та спокої, адже завтра вже на роботу…

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