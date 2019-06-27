Місячний календар на липень 2019 року: новий і повний Місяць

Місячний календар на липень підкаже, коли краще почати день з активних дій, а коли – стримати свій запал. Головне — дізнатися про сприятливі дні та слідувати рекомендаціям, інакше удача може відвернутися від вас. Як уберегти своє здоров’я і додати життєвих сил у липні 2019 року? Дізнайтеся в матеріалі від екстрасенсів СТБ.

Новий Місяць в липні 2019 року

Новий Місяць в липні 2019 року настане 2 липня 2019 року о 3:24 ранку. Місяць буде в знаку зодіаку Рак, який обіцяє матеріальну стабільність. Особливо якщо ви зможете задіяти у своїх справах наполегливість і будете відкриті до всього нового.

Новий Місяць може принести як щастя, так і клопоти. Головне — в цей момент налаштувати себе на правильну хвилю. Оскільки Місяць у знаку Рак, то важливо задуматися про фінансову сферу життя, і ніяк не про справи амурні. Спробуйте написати план, згідно з яким ви збільшите бюджет.

Зростаючий Місяць у липні 2019 року

Зростаючий Місяць у липні 2019 буде з 3 по 8 число. У ці дні енергія Місяця збільшиться і набере потужності. Усі починання будуть успішними. Чекайте прилив енергії, натхнення. Якщо ви давно вже хочете відкладати кошти, наприклад, на автомобіль, почніть саме в цей час. Також в період зростаючого Місяця важливо звернути увагу на своє здоров’я.

Повний Місяць у липні 2019 року

Повний місяць настане 17 липня 2019 року о 21:32. Це 15 місячний день. Місяць перебуває в знаку зодіаку Козеріг. У цей день ви будете мислити більш абстрактно. Дивно, але це не завадить навіть найвпертішим вирішити всі свої бюрократичні питання. Нібито все буде робитися саме собою, але не звикайте до такого легкого життя.

Саме в цей день будь-яке відрядження принесе масу приємних вражень. Ніяких негативних моментів не повинно статися. Головне — не присвячувати свій час ремонту і не вкладати кошти в будівельний бізнес.

Спадаючий Місяць в липні 2019 року

Спадаючий Місяць триватиме з 18 по 31 липня. В цей час спроби сконцентруватися зійдуть нанівець. Краще не шукати конкретику і гарненько відпочити. Захоплива подорож допоможе відновити свої сили, після чого ви зможете працювати набагато продуктивніше.