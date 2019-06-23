Гороскоп на тиждень з 24 по 30 червня 2019 року розповість, що прогнозують зірки на останній тиждень літа. Чого очікувати від прийдешніх семи днів, а чого краще уникати? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 24 по 30 червня 2019 року від експертів проекту «Слідство ведуть екстрасенси».

Гороскоп на тиждень – Овни

Овнам на цьому тижні зірки не радять приймати поспішних рішень. Запальність може зіграти з вами злий жарт. Зайвий раз зважте всі за і проти та перевірте почуту інформацію. Тиждень не буде особливо складним, але і розслаблятися теж не варто. На вихідних Овнам варто побалувати себе шопінгом. Ніщо не піднімає настрій як бажана покупка.

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Гороскоп на тиждень – Тельці

На цьому тижні Тельці зможуть розслабитися і гарненько відпочити. Проблеми на роботі і напружена атмосфера обійдуть стороною. Але, варто звернути увагу на близьке оточення. У житті Тельців є не дуже щира людина. Загрози вона не представляє, але неприємні розмови можуть трапитися. Вихідні Тельцям варто провести з рідними людьми.

Гороскоп на тиждень – Близнюки

Близнюки вже досить відпочили, пора братися за роботу. На останньому тижні червня вам варто проявити свою завзятість і розкрити творчий потенціал на роботі. Не бійтеся приймати сміливі рішення. Найбожевільніша ідея може подарувати вам квиток в перспективне майбутнє. В кінці тижня Близнюків чекає приємний сюрприз від близької людини.

Гороскоп на тиждень – Раки

Гряде найстабільніший тиждень для Раків за весь місяць. Нарешті вам вдасться відпочити від життєвих перепетій. Зірки на вашому боці і захистять від будь-яких негараздів. Отримуйте задоволення від життя, займайтеся улюбленими справами і ні у чому собі не відмовляйте. На вихідних можете сміливо відправитися в подорож разом зі своєю половинкою.

Гороскоп на тиждень – Леви

У Левів на цьому тижні очікуються життєві «американські гірки». Нічого страшного, але вам варто бути більш обережними в своїх вчинках і висловлюваннях. Ваша емоційність може поранити когось із близьких. Спробуйте стати більш м’яким і поблажливим і тоді у вас все складеться вдало. В кінці тижня всі пристрасті навколо Левів стихнуть, і вас будуть чекати теплі обійми дорогої серцю людини.

Гороскоп на тиждень – Діви

Дівам варто перестати займатися самокопанням і шукати проблему в собі. Ви не повинні всім подобатися і це абсолютно нормально! Пора самотності теж незабаром пройде. Потерпіть ще трішки і краще зверніть увагу на своє здоров’я. Постійний стрес сильно змучив вас. Вихідні Дівам краще провести активно і як слід повеселитися з друзями.

Гороскоп на тиждень – Терези

На цьому тижні Терезам варто зібрати всю свою витривалість і терпіння в кулак. Керівництво покладає на вас великі надії на роботі. Це відмінний шанс показати, що ви гідні більшого. Будьте терплячі і поблажливі. Всі ваші грандіозні плани скоро втіляться в реальність. В кінці тижня Терезів чекають особливо яскраві і позитивні емоції.

Гороскоп на тиждень – Скорпіони

На цьому тижні Скорпіонам варто звернути увагу на щось більш важливе, ніж особистий добробут – на свою сім’ю. Ви так женетеся за успіхом, що часом забуваєте про почуття любих серцю людей. Присвятіть цей тиждень їм. Влаштуйте душевні посиденьки або рушайте на сімейний відпочинок. Так ви і відносини налагодите і знайдете нові сили і натхнення для досягнення своїх цілей.

Гороскоп на тиждень – Стрільці

Стрільцям пора втілювати свої мрії. Ви старанно працюєте день у день і заслужили винагороду за свої старання. Удача однозначно на вашому боці. Якщо у вас є заповітна мрія – летіть вперед до неї! Рушайте в подорож або ближче до моря. Красиві пейзажі і зустріч заходу сонця з коханою людиною подарують вам нові незабутні емоції.

Гороскоп на тиждень – Козероги

Козерогам краще відкласти великі покупки до кінця тижня. Зірки пояснюють це особливо сильним впливом на знак з боку завершення місяця. Будьте пильні зі своїми фінансами і не витрачайте на дрібнички, потім будете шкодувати. Ближче до кінця тижня вас чекає грандіозний успіх на роботі і пристойне фінансову винагороду. На вихідних можете спокійно балувати себе різними покупками.

Гороскоп на тиждень – Водолії

На початку тижня Водоліям варто зменшити обороти і відпочити. Кілька днів відпустки і з новими силами ви зможете підкорити всі поставлені перед собою цілі! Вже ближче до кінця тижня Водолії зможуть досягти успіху і в справах сердечних. Будьте трохи уважнішими до свого оточення, адже ваша щира любов вже зовсім поруч.

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Гороскоп на тиждень – Риби

Рибам на цьому тижні варто відкрити свої почуття. Приховуючи свої симпатії або душевні терзання, ви відштовхуєте їх щасливе вирішення. Станьте більш прямолінійними і не бійтеся говорити те, що думаєте. Часом правда може поранити, але це однозначно краще ніж солодка брехня. Якщо ж у вас є друга половинка, то влаштуйте на вихідних романтичну вечерю. Для неї важливіша ваша увага, а не дорогі подарунки.

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