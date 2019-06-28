Гороскоп на 28 червня 2019 року підкаже, як провести п’ятницю, якщо це вихідний! З ким краще провести час Тельцям і як зняти напруження Скорпіонам, розповідають екстрасенси СТБ в гороскопі на сьогодні. Читайте в матеріалі.

Овен

У Овнів відбудеться довірлива розмова з матір’ю сьогодні. Саме зараз сприятлива обстановка, щоб сказати все, що давно хотіли. А якщо були непорозуміння, то зрозуміти і пробачити один одного.

Телець

Тельці, сьогодні вам варто вирушити з друзями в поїздку. Чи, може, ви чекаєте в гості друга? У будь-якому випадку зустріч з близькими людьми може дуже вплинути на вас, причому так, що зміняться ваші погляди на життя і навіть цінності.

Близнюки

У Близнюків в особистому житті нарешті все стане на свої місця. У вас відбудеться серйозна розмова, після якої ви зможете відпустити всі образи і рухатися далі. Не бійтеся стати ініціатором цієї розмови!

Рак

Раки, у вас може відбутися вдале відрядження. Не бійтеся, це сприятливий час, щоб розвивати свою діяльність за межами міста і навіть за межами своєї країни. Все пройде успішно!

Лев

Леви, в особистому житті у вас тиша і спокій. Ви зможете отримати підтримку, і ваша кохана людина допоможе впоратися з обсягами справ на роботі. А якщо у вас спільна справа, то це ще й дасть вам обом поштовх вперед!

Діва

Діви, у вас сьогодні може виникнути питання, куди подіти дітей або дитину, тому що вам доведеться займатися роботою. Якщо ніхто з близьких не може допомогти, то спробуйте зацікавити її вашим робочим процесом, дітям таке подобається!

Більше на тему: Гороскоп на липень 2019 року від Хаяла Алекперова

Терези

Терези, організуйте сьогодні у себе вдома свято! Вам варто запросити друзів і всім разом подивитися фільм або просто обговорити останні новини. І покличте кохану людину, це зблизить вас.

Скорпіон

Скорпіони, вам варто сьогодні взяти участь у шоу і виставці. Навіть якщо ви просто відвідувач, це допоможе вам розслабитися і забути про всі неприємності. Але якщо ви артист, то ваш талант і вихід на сцену запам’ятаються надовго!

Стрілець

Для Стрільців сьогодні дуже сприятливий день в освіті. Пошукайте собі цікаві курси і семінари або просто почитайте книги, які давно збиралися прочитати. Це подарує вам багато інсайтів про себе і свою справу.

Козеріг

Козероги, сьогодні вам доведеться взяти на себе проблеми родича. Якщо він приїде в гості, то постарайтеся зберігати доброзичливу атмосферу. Також сьогодні буде багато паперової тяганини, печатки/підписи/прописки і просто їзда містом.

Водолій

Водолії, сьогодні у вас хороший час, щоб продати або купити машину. Зірки будуть на вашому боці і ніяких проблем не виникне. Навіть навпаки, швидше за все, ви знайдете для себе нові джерела доходу.

Риби

Риби, вас і надалі надихають нові краєвиди, нові місця, нові горизонти, гори і моря. Вирушайте сьогодні в поїздку, навіть якщо на самоті. Вам це обов’язково сподобається.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ