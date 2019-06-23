Гороскоп на 23 июня 2019 года откроет вам все карты на сегодня. Как пройдет воскресенье у Близнецов и что лучше всего сделать Девам – читайте в гороскопе от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Овны, вам придется потратить деньги сегодня. Звезды уверены, что у вас возникнут трудности в финансовом плане, крупные затраты на билет или на целую поездку. Ведь вы хотели съездить вместе со своей половинкой куда-то, не правда ли?

Телец

Тельцы, в вашей личной жизни расстояния и необходимость свободы, как звезды и предвещали вчера. Если поговорить мирно не удалось, то вы можете разойтись на какое-то время, но потом обязательно помиритесь.

Близнецы

Близнецы, вам сегодня нужно отвлечься от всего и побыть наедине. Но это не значит, что нужно сидеть дома, устройте день для себя и сходите на шопинг или в кино, это даст вам нужную дозу вдохновения.

Рак

Раки, если вы следовали всем нашим предсказаниям, то уже создали себе хорошую рекламу. Вы пользуетесь популярностью в соцсетях и сегодня, возможно, вас даже узнают на улице.

Лев

Львы, этот день предвещает сложности из-за детей. Вы не можете разобраться, кто должен заниматься их воспитанием и только обвиняете с партнером друг друга. А ведь вам нужно просто услышать детей, ведь у них сейчас сложности в отношениях со сверстниками.

Дева

Девы, в этот день вы будете нужны вашим друзьям. Позвоните им и узнайте, как у них дела. Возможно, кто-то будет очень рад просто услышать ваш голос…

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Весы

Весы, вам желательно провести сегодня время с детьми. Погулять со своими или с меньшими братьями/сестрами. Сходите в парк аттракционов, купите всем сладкой ваты или мороженого. Вы сможете прочувствовать эту детскую непосредственность на себе.

Скорпион

Скорпионы, вам необходима перезагрузка. Съездите на озеро/море и окунитесь в приятную воду. Вода способна снять все напряжение и очистить вас от плохих мыслей. Тогда вы войдете в понедельник обновленным человеком, полным сил и энергии.

Стрелец

Стрельцы, как давно вы читали книги? Вот-вот, а ведь это самая полезная пища для ума. Прекращайте лазить в интернете и смотреть сериалы, возьмите книгу, о которой давно думаете, отключите гаджеты и почитайте пару часиков.

Козерог

Козероги, вам стоить посетить интересное мероприятие в городе сегодня. Это не обязательно должно быть что-то масштабное, даже рынок со свежими продуктами подойдет. Но не выбирайте еду бездумно, послушайте себя: что на самом деле хочет ваш организм сейчас.

Водолей

Водолеи, а вам стоит подумать, что можно изменить в окружающем вас пространстве. Может, вас давно уже бесит тот стул или надоели эти старые некрасивые обои? Вот-вот. Займитесь изменениями своего дома сегодня, даже если это минимальная перестановка.

Рыбы

Рыбы, забудьте на один день о всех проектах, которые крутятся у вас в голове. Ведь работа не волк, в лес не убежит. Постарайтесь отключить свой мозг от бесконечных задач и посвятить время себе или своей семье. Все будут только рады.

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