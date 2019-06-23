Гороскоп на 23 червня 2019 року відкриє вам всі карти на сьогодні. Як пройде неділя у Близнюків і що найкраще зробити Дівам – читайте в гороскопі від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Овни, вам доведеться витратити гроші сьогодні. Зірки впевнені, що у вас виникнуть труднощі у фінансовому плані, великі витрати на квиток або на цілу поїздку. Адже ви хотіли з’їздити разом зі своєю половинкою кудись, чи не так?

Телець

Тельці, у вашому особистому житті відстані та потреба свободи, як зірки і віщували вчора. Якщо поговорити мирно не вдалося, то ви можете розійтися на якийсь час, але потім обов’язково помиритеся.

Близнюки

Близнюки, вам сьогодні потрібно забути про все і побути наодинці. Але це не означає, що потрібно сидіти вдома, влаштуйте день для себе і сходіть на шопінг або в кіно, це дасть вам потрібну дозу натхнення.

Рак

Раки, якщо ви слідували всім нашим прогнозам, то вже створили собі хорошу рекламу. Ви користуєтеся популярністю в соцмережах і сьогодні, можливо, вас навіть впізнають на вулиці.

Лев

Леви, цей день віщує складності через дітей. Ви не можете розібратися, хто повинен займатися їхнім вихованням і тільки звинувачуєте з партнером один одного. Але ж вам потрібно просто почути дітей, адже у них зараз складнощі у взаєминах з однолітками.

Діва

Діви, в цей день ви будете потрібні вашим друзям. Зателефонуйте їм і дізнайтеся, як у них справи. Можливо, хтось буде дуже радий просто почути ваш голос …

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Терези

Терези, вам бажано провести сьогодні час із дітьми. Погуляти зі своїми або з меншими братами/сестрами. Сходіть у парк атракціонів, купіть всім солодкої вати або морозива. Ви зможете відчути цю дитячу безпосередність на собі.

Скорпіон

Скорпіони, вам необхідне перезавантаження. Поїдьте на озеро/море і пориньте в приємну воду. Вода здатна зняти всю напругу і очистити вас від поганих думок. Тоді ви ввійдете в понеділок оновленою людиною, повною сил та енергії.

Стрілець

Стрільці, як давно ви читали книжки? Отож, а це ж найкорисніша їжа для розуму. Припиняйте лазити в інтернеті і дивитися серіали, візьміть книжку, про яку давно думаєте, вимкніть гаджети і почитайте пару годинок.

Козеріг

Козероги, вам варто відвідати цікавий захід в місті сьогодні. Це не обов’язково має бути щось масштабне, навіть ринок зі свіжими продуктами підійде. Але не вибирайте їжу бездумно, послухайте себе: що насправді хоче ваш організм зараз.

Водолій

Водолії, а вам варто подумати, що можна змінити в просторі навколо вас. Може, вас давно вже дратує той стілець або набридли ці старі негарні шпалери? Отож. Займіться змінами в своєму домі сьогодні, навіть якщо це мінімальна перестановка.

Риби

Риби, забудьте на один день про всі проєкти, які крутяться у вас в голові. Адже робота не вовк, в ліс не втече. Постарайтеся відключити свій мозок від нескінченних завдань і присвятити час собі або своїй сім’ї. Всі будуть тільки раді.

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