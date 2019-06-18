Гороскоп на тиждень з 17 по 23 червня 2019 року розповість, що чекає кожен знак зодіаку в спекотні та довгоочікувані дні літа. Що прогнозують зірки на цей раз, як зробити цей тиждень незабутнім, як уберегти себе від негативу? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 17 по 23 червня 2019 року від експертів проекту «Слідство ведуть екстрасенси».

Гороскоп на тиждень – Овни

Ці сім днів ви будете не схожі самі на себе. Зазвичай у вас просто б’є енергія, а зараз залишилася лише дратівливість. Більше часу проводьте з близькими людьми, вони зможуть відновити ваш внутрішній баланс і подивитися на світ позитивно. Прагніть до змін, але розсудливо. Починайте робити свій світ кращим з маленьких кроків, щоб потім не сумувати з приводу того, що щось йде не за вашим планом. А свою запальність потрібно направити у правильне русло, наприклад, на одяг. Віддайте перевагу гардеробу в червоному забарвленні. До кінця тижня ви отримаєте бажану гармонію.

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Гороскоп на тиждень – Тельці

Не починайте нові справи в середині тижня, інакше результат вам не сподобається. Для того, щоб привернути позитивну енергетику і сконцентруватися на досягненні основної мети, попрощайтеся з однією людиною. Ви знаєте, про кого йде мова, і вже давно віддаляєте цей момент. Щодо повсякденного образу, віддайте перевагу синьому кольору. Це допоможе вам отримати неймовірну впевненість у своїх силах і допоможе з новими звершеннями.

Гороскоп на тиждень – Близнюки

Цього тижня у Близнюків виникне непереборне бажання вдатися до авантюр. Не варто боятися ризикувати, у цей період все буде виправдано. Головне, разом з цим встигати витрачати свою енергію і на корисні справи. Ваш оптимізм буде заряджати оточуючих цілий тиждень. Можливо, саме Близнюки допоможуть Овнам впоратися з внутрішнім конфліктом. Якщо наприкінці тижня плануєте вирушити на вечірку, то візьміть із собою кохану людину. Вона також жадає вашої уваги.

Гороскоп на тиждень – Раки

Зірки радять товариським Ракам бути обережними з незнайомцями. Цього тижня у вас призначена важлива зустріч, краще перенесіть її. Захистіть себе, щоб не отримати енергетичну напругу. Радимо вам носити срібні прикраси: каблучку, ланцюжок, сережки. Цього тижня Ракам захочеться відновити колишні стосунки, тримайте себе у руках, інакше наживете проблем.

Гороскоп на тиждень – Леви

Зірки сяють через успіхи Львів. Вони дуже багато встигли останнім часом. У фінансовому плані досягли успіху і на любовному фронті завоювали серце коханого/ коханої. Для того, щоб не злякати щасливу смугу, варто носити блискучі яскраві аксесуари. Краще, щоб це було золото круглої форми. Воно повинно нагадувати сонце.

Гороскоп на тиждень – Діви

Якщо перестанете слухати плітки, які нападають на вашу ніжну психіку цього тижня, то все буде чудово. Щодо працездатності, то тут дійсно явні проблеми. Ви не зможете довести до кінця багато справ, від чого у керівництва можуть виникнути серйозні питання. Щоб виправити ситуацію, спробуйте відновити режим сну. Саме його нестача робить вас настільки розсіяним.

Гороскоп на тиждень – Терези

Терези просто щасливчики цього тижня, хоч бери лотерею і вигравай мільйон. Пам’ятайте, така ейфорія може бути оманливою. Гарненько аналізуйте кожен свій крок у житті, не витрачайте сили на порожні справи. Саме так ви можете уникнути життєвих помилок. На цей момент слухайте не своє серце, а розум. Сумнівні пропозиції, які надійдуть в кінці тижня, варто відкинути.

Гороскоп на тиждень – Скорпіони

На початку тижня Скорпіонам бажано віддати перевагу серйозним справам. Якщо ви давно хотіли купити нові меблі у будинок, то повний вперед. Ближче до п’ятниці почніть планувати відпочинок, вам давно вже час відправитися у відпустку, щоб перезавантажити свої думки. І відпустка, і перестановка – це дорого, але це того варте.

Гороскоп на тиждень – Стрільці

Цього тижня до Стрільців буде підвищена увага. Не реагуйте на все це дуже тонко. Якщо позитивні висловлювання піднімають вас до небес, то критичні зауваження роблять дуже боляче. Навчіться трохи відсторонюватись від інших людей. Як оберіг носіть із собою щось фіолетове. Наприклад, підійде навіть звичайний гаманець. Головне правило – його ніхто не повинен бачити. Так ви відштовхне ворогів і отримаєте додаткові сили.

Гороскоп на тиждень – Козероги

Перша половина тижня не створена для прийняття серйозних рішень. Намагайтеся працювати з колективом, бо зараз один у полі не воїн. Публічні виступи краще перенести на наступний тиждень. Бажано весь тиждень присвятити плануванню подальших дій в робочому плані, це дасть приємні бонуси у майбутньому. Не втрачайте сили даремно. Від вечірок відмовляйтеся заздалегідь.

Гороскоп на тиждень – Водолії

Не влаштовуйте скандалів зі своєю половинкою. Бунт не допоможе вам зберегти взаємини з дорогою людиною. Краще обговоріть все, щоб надалі нічого суперечливого не виникало. Та й ви лише даремно витрачаєте свою життєву енергію. Для емоційного балансу почитайте книгу, яку давно збиралися, та все відкладали на потім. До кінця тижня відвідайте салон, спа-процедури дадуть позитивних емоцій і відновлять фізичний стан.

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Гороскоп на тиждень – Риби

На початку тижня вас очікує зустріч з першим коханням. Не потрібно ностальгувати, це все у минулому, краще приділіть увагу нинішнім стосункам. Ви вже давно ігноруєте зауваження коханої людини. Для того, щоб покращити фінансове становище, віддайте перевагу ліловому забарвленню в одязі, тоді ближче до четверга вас чекає поповнення у сімейному бюджеті.

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