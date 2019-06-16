Гороскоп на 17 червня 2019 року відкриє для вас багато нових можливостей цього понеділка. Щоб бути продуктивними, читайте наш гороскоп на сьогодні від екстрасенсів СТБ кожен день.

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Овен

Для Овнів зараз складний період в навчанні. Вам важко будуть даватися будь-які курси і тренінги, хочеться все кинути і почати спочатку. Якщо дійсно не в моготу, то знайдіть для себе нове хобі та курси по ньому.

Телець

У Тельців в цей день можуть бути труднощі з банком, страховкою або отриманням спадщини. З законом не ризикуйте, тут краще не жартувати. Також в цей день може нагрянути перевірка по роботі.

Близнюки

Близнюкам сьогодні може надійти пропозиція про вигідне партнерство, хоча ділова зустріч швидше за все перенесеться. Ось тільки краще саме сьогодні нічого не підписувати, тому що вас можуть обдурити.

Рак

Раки, саме час організувати свято або романтичний вечір з коханою людиною. А самотні Раки в цей день можуть отримати запрошення на побачення, і не важливо, що це може бути людина зовсім з іншого міста.

Лев

Леви, сьогодні ваша машина може зламатися або ви потрапите в скрутну ситуацію на дорозі. Обов’язково продовжте страховку, якщо ще цього не зробили, і будьте дуже обережні в дорозі.

Діва

Діви можуть стати частиною важливого суспільного руху в ці дні. Завдяки цьому у вас з’являться нові друзі і ви на якийсь час забудете про старих. Тільки не на довго, добре?

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Терези

Терезам необхідно зайнятися профілактикою здоров’я. Як щодо задуматися над поїздкою до моря або в санаторій в гори? Або просто сходіть до лікаря, щоб запальний процес не затягнувся.

Скорпіон

Скорпіони, не потрібно брати участь сьогодні ні в яких азартних іграх або навіть конкурсах. Ви певно програєте велику суму і це не принесе вам задоволення.

Стрілець

Стрільцям сьогодні потрібно зробити те, чого вони давно боятися. Адже починати прийнято з понеділка, чи не так? Ось тільки будьте обережні при покупках в інтернеті, тому що з банківською картою можуть бути складності.

Козеріг

Козероги, зовсім скоро вас чекає спільна поїздка з коханою людиною. Якщо були сварки, то ви зможете помириться і пробачити один одного, а цей відпочинок вам точно сподобається!

Водолій

Водолії, швидше за все, ви втратите інтерес до роботи і у вас будуть складні відносини з колегами в цей період. Про вас навіть можуть поширювати чутки, які призведуть до конфлікту на роботі.

Риби

Риби, скоро і в вашим будинку буде свято і ви зможете відчути себе королем чи королевою вечірок. Попереду літо, і хто сказав, що воно повинно бути тільки робочим?

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