Гороскоп на 17 июня 2019 года откроет для вас много новых возможностей этого понедельника. Чтобы быть продуктивными, читайте наш гороскоп на сегодня от экстрасенсов СТБ каждый день.

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Овен

Для Овнов сейчас сложный период в обучении. Вам тяжело будут даваться любые курсы и тренинги, хочется все бросить и начать сначала. Если действительно не в моготу, то найдите для себя новые хобби и курсы по ним.

Телец

У Тельцов в этот день могут быть трудности с банком, страховкой или получением наследства. С законом лучше не рисковать, тут шутки плохи. Также в этот день может нагрянуть проверка по работе.

Близнецы

Близнецам сегодня может поступить предложение о выгодном партнерстве, хотя деловая встреча скорее всего перенесется. Вот только лучше именно сегодня ничего не подписывать, так как вас могут обмануть.

Рак

Раки, самое время организовать праздник или романтический вечер с любимым человеком. А одинокие Раки в этот день могут получить приглашение на свидание, и не важно, что это может быть человек совсем из другого города.

Лев

Львы, сегодня ваша машина может сломаться или вы попадете в трудную ситуацию на дороге. Обязательно продлите страховку, если еще этого не сделали, и будьте очень аккуратны в пути.

Дева

Девы могут стать частью важного общественного движения в эти дни. Благодаря этому у вас появятся новые друзья и вы на какое-то время забудете про старых. Только не на долго, хорошо?

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Весы

Весам необходимо заняться профилактикой здоровья. Как насчет задуматься над поездкой к морю или в санаторий в горы? Или просто сходите к врачу, чтобы воспалительный процесс не затянулся.

Скорпион

Скорпионы, не нужно участвовать сегодня ни в каких азартных играх или даже конкурсах. Вы наверняка проиграете большую сумму и это не принесет вам удовлетворения.

Стрелец

Стрельцам сегодня нужно сделать то, чего они давно бояться. Ведь начинать принято с понедельника, не так ли? Вот только будьте аккуратны при покупках в интернете, потому что с банковской картой могут быть сложности.

Козерог

Козероги, совсем скоро вас ждет совместная поездка с любимым человеком. Если были ссоры, то вы сможете помирится и простить друг друга, а этот отдых вам точно понравится!

Водолей

Водолеи, скорее всего, вы потеряете интерес к работе и у вас будут сложные отношения с коллегами в этот период. О вас даже могут распространять слухи, которые приведут к конфликту на работе.

Рыбы

Рыбы, скоро и в вашим доме будет праздник и вы сможете почувствовать себя королем или королевой вечеринок. Впереди лето, и кто сказал, что оно должно быть только о работе?

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