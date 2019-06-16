Гороскоп на 17 июня 2019
Гороскоп на 17 июня 2019 года откроет для вас много новых возможностей этого понедельника. Чтобы быть продуктивными, читайте наш гороскоп на сегодня от экстрасенсов СТБ каждый день.
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Овен
Для Овнов сейчас сложный период в обучении. Вам тяжело будут даваться любые курсы и тренинги, хочется все бросить и начать сначала. Если действительно не в моготу, то найдите для себя новые хобби и курсы по ним.
Телец
У Тельцов в этот день могут быть трудности с банком, страховкой или получением наследства. С законом лучше не рисковать, тут шутки плохи. Также в этот день может нагрянуть проверка по работе.
Близнецы
Близнецам сегодня может поступить предложение о выгодном партнерстве, хотя деловая встреча скорее всего перенесется. Вот только лучше именно сегодня ничего не подписывать, так как вас могут обмануть.
Рак
Раки, самое время организовать праздник или романтический вечер с любимым человеком. А одинокие Раки в этот день могут получить приглашение на свидание, и не важно, что это может быть человек совсем из другого города.
Лев
Львы, сегодня ваша машина может сломаться или вы попадете в трудную ситуацию на дороге. Обязательно продлите страховку, если еще этого не сделали, и будьте очень аккуратны в пути.
Дева
Девы могут стать частью важного общественного движения в эти дни. Благодаря этому у вас появятся новые друзья и вы на какое-то время забудете про старых. Только не на долго, хорошо?
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Весы
Весам необходимо заняться профилактикой здоровья. Как насчет задуматься над поездкой к морю или в санаторий в горы? Или просто сходите к врачу, чтобы воспалительный процесс не затянулся.
Скорпион
Скорпионы, не нужно участвовать сегодня ни в каких азартных играх или даже конкурсах. Вы наверняка проиграете большую сумму и это не принесет вам удовлетворения.
Стрелец
Стрельцам сегодня нужно сделать то, чего они давно бояться. Ведь начинать принято с понедельника, не так ли? Вот только будьте аккуратны при покупках в интернете, потому что с банковской картой могут быть сложности.
Козерог
Козероги, совсем скоро вас ждет совместная поездка с любимым человеком. Если были ссоры, то вы сможете помирится и простить друг друга, а этот отдых вам точно понравится!
Водолей
Водолеи, скорее всего, вы потеряете интерес к работе и у вас будут сложные отношения с коллегами в этот период. О вас даже могут распространять слухи, которые приведут к конфликту на работе.
Рыбы
Рыбы, скоро и в вашим доме будет праздник и вы сможете почувствовать себя королем или королевой вечеринок. Впереди лето, и кто сказал, что оно должно быть только о работе?