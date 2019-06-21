Гороскоп на 21 июня 2019 поможет разобраться в жизненных ситуациях. Как пройдет пятница у Рыб и что интересного ждать Овнам – читайте в гороскопе. Экстрасенсы СТБ рассказали подробности сегодняшнего дня для каждого знака зодиака.

Больше по теме: Восточный гороскоп на 2019 год от Каина Крамера

Овен

Овны, в этот день у вас произойдет смена системы ценностей. Лучше всего разобраться в себе и начать придумывать новую систему или новую стратегию.

Телец

Тельцы, вам пора уехать в поездку с друзьями. Либо кто-то из друзей приедет к вам на выходные в гости. Вполне вероятно, что вы станете частью нового сообщества и у вас появятся новые друзья.

Близнецы

Для Близнецов сегодня благоприятное время для открытия своего дела или бизнеса. Если необходимо, то вам дадут кредит. Либо наоборот, вы сегодня сможете погасить все долги и продолжить жить со спокойной душой.

Рак

Раки, несмотря на то, что сегодня пятница, вам лучше не контактировать с друзьями. А тем более не уезжайте с друзьями в поездку, она не принесет положительных эмоций.

Лев

Львы, вам жизненно необходимо сменить обстановку и устроить себе отдых. Уедьте куда-то на выходные и просто побудьте наедине с собой. Если не получится, то просто сходите в храм или к психологу.

Дева

Девам сегодня не стоит давать обещаний или о чем-то договариваться. И у вас не получится его сдержать, и ваш партнер не пойдет на уступки. В этот день вообще лучше не вести сложных бесед.

Больше по теме: Гороскоп на 2019 год для каждого знака зодиака от Хаяла Алекперова

Весы

Весы, вы сегодня обнаружите нарушение договоренностей или обещаний от партнера. Вот только серьезно поговорить не получится, это будет связано с расстояниями. Когда окажетесь с глазу на глаз – тогда и выясните все.

Скорпион

Скорпионы, вы продолжаете открывать в себе тот самый новый талант, так держать. Также вам придет идея бизнеса, который в будущем принесет хороший доход, но сейчас требует капиталовложений.

Стрелец

Стрельцам повезет с отелем, ведь, вероятно, вы собираетесь в поездку сегодня. Если это так, то вопросом страховки не стоит пренебрегать, за границей она может понадобится. А если вы никуда пока не едете, то стоит присмотреть отель, в который хотели бы попасть.

Козерог

Козероги, у вас могут возникнуть жилищные трудности в этот день. Вы задумаетесь, где и как жить, ведь прежнее жилье уже под вопросом. Но не переживайте, скоро Вселенная подкинет вам решение этой проблемы.

Водолей

Водолеи, правильным сегодня будет заняться проблемами домашнего питомца. Позабыли вы о нем в последнее время, а ведь он вам так предан и нуждается в любви и заботе. Хотя бы поиграйте сегодня с ним, у вас также появится прилив сил после этого.

Рыбы

Рыбы, сегодня вам стоит посвятить весь день развитию и воспитанию ребёнка. Из-за него вы даже можете отправиться в поездку. А если своих детей у вас пока нет, то друзья могут попросить помочь решить их проблему с ребёнком.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ