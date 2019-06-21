Гороскоп на 21 червня 2019 допоможе розібратися в життєвих ситуаціях. Як пройде п’ятниця у Риб і що цікавого чекати Овнам – читайте в гороскопі. Екстрасенси СТБ розповіли подробиці сьогоднішнього дня для кожного знака зодіаку.

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Овен

Овни, в цей день у вас відбудеться зміна системи цінностей. Найкраще розібратися в собі і почати придумувати нову систему або нову стратегію.

Телець

Тельці, вам пора поїхати в поїздку з друзями. Або хтось із друзів приїде до вас на вихідні в гості. Цілком ймовірно, що ви станете частиною нової спільноти і у вас з’являться нові друзі.

Близнюки

Для Близнюків сьогодні сприятливий час для відкриття своєї справи або бізнесу. Якщо необхідно, то вам дадуть кредит. Або навпаки, ви сьогодні зможете погасити всі борги і продовжити жити зі спокійною душею.

Рак

Раки, незважаючи на те, що сьогодні п’ятниця, вам краще не контактувати з друзями. А тим паче не їдьте з друзями в поїздку, вона не принесе позитивних емоцій.

Лев

Леви, вам життєво необхідно змінити обстановку і влаштувати собі відпочинок. Поїдьте кудись на вихідні і просто побудьте наодинці з собою. Якщо не вдасться, то просто сходіть в храм або до психолога.

Діва

Дівам сьогодні не варто давати обіцянок або про щось домовлятися. І вам не вдасться стримати слово, і ваш партнер не піде на поступки. У цей день взагалі краще не вести складних бесід.

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Терези

Терези, ви сьогодні помітите порушення домовленостей або обіцянок від партнера. Ось тільки серйозно поговорити не вийде, це буде пов’язано з відстанню. Коли опинитеся віч-на-віч – тоді і з’ясуйте все.

Скорпіон

Скорпіони, ви продовжуєте відкривати в собі той самий новий талант, так тримати. Також вам прийде ідея бізнесу, який в майбутньому принесе хороший дохід, але зараз вимагає капіталовкладень.

Стрілець

Стрільцям пощастить з готелем, адже, ймовірно, ви збираєтеся в поїздку сьогодні. Якщо це так, то питанням страховки не варто нехтувати, за кордоном вона може знадобитися. А якщо ви нікуди поки не їдете, то варто пошукати готель, в який хотіли б потрапити.

Козеріг

Козероги, у вас можуть виникнути житлові проблеми в цей день. Ви задумаєтеся, де і як жити, адже колишнє житло вже під питанням. Але не переживайте, скоро Всесвіт підкине вам рішення цієї проблеми.

Водолій

Водолії, правильним сьогодні буде зайнятися проблемами домашнього улюбленця. Забули ви про нього останнім часом, але ж він вам так відданий і потребує любові і турботи. Хоча б пограйтеся сьогодні з ним, у вас також з’явиться прилив сил після цього.

Риби

Риби, сьогодні вам варто присвятити весь день розвитку і вихованню дитини. Через неї ви навіть можете відправитися в поїздку. А якщо своїх дітей у вас поки немає, то друзі можуть попросити допомогти вирішити їхню проблему з дитиною.

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