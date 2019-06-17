Гороскоп на 18 червня 2019 пояснює як потрібно себе вести і що робити, щоб все в житті йшло як по маслу. У гороскопі на сьогодні від екстрасенсів СТБ криється багато відповідей на ваші питання, читайте в матеріалі докладніше.

Овен

Овни, сьогодні не укладайте ніяких угод! Можете зіткнуться з шахрайством і залишитися в дурнях. Воно вам треба?

Телець

Тельці сьогодні повинні привести всі документи в порядок. Тому що дехто вас підсиджує, щоб зайняти ваше місце на роботі. А також вас може зупинити сьогодні поліція, будьте готові.

Близнюки

Близнюків перестала задовольняти їх зовнішність. Вам необхідно влаштувати собі шопінг і привести в порядок свою шкіру і зуби, щоб потім все літо відпочивати спокійно і насолоджуватися новим образом. Задумайтесь.

Рак

У Раків можуть виникнути проблеми з житлом в цей період. Вам терміново потрібно переїжджати? Ось тільки знайти гідний варіант зараз буде дуже складно, але можливо.

Лев

Леви, в цей день краще утриматися від будь-яких свят, тусовок, або інших заходів (включаючи весілля). По можливості перенесіть їх на інший день, щоб не бути розчарованим.

Діва

Діви сьогодні можуть зіткнуться з вибором в особистому житті. Ви цілком можете кидатися між двома людьми не знаючи хто для вас буде краще. Головне, слухайте тільки себе, а не всяких там порадників-друзів.

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Терези

Терези, сьогодні будьте дуже обережні в дорозі. Не перевищуйте швидкість і виконуйте всі ПДР. Адже в іншому випадку вашу машину можуть пошкодити.

Скорпіон

Скорпіони, будь-які поїздки на найближчий час краще скасувати. Вони не принесуть ніякого результату і навіть позитивних емоцій.

Стрілець

Стрільцям сьогодні потрібно повернути борги і не брати собі чуже майно навіть на кілька хвилин. Потім доведеться ще повертати немаленьку суму за шкоду.

Козеріг

Козероги, ваші дії як і раніше не логічні й всі навколо дивуються вашим рішенням. Іноді вам самим здається, що ви буквально божеволієте від цих думок в голові, правда?

Водолій

На роботі будьте дуже обережні з обладнанням, особливо старим, Водолії. Тому що якщо щось піде не так, то вас і оштрафувати можуть. Давно вже погрожують цим.

Риби

Риби, для вас дуже актуально вирішення житлового питання. Вам хочеться змінити місце проживання і переїхати в зовсім інше місце. Так що вас зупиняє? Якщо діти, то повірте, в іншому місці їм буде краще.

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