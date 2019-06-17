Гороскоп на 18 июня 2019 объясняет как нужно себя вести и что делать, чтобы все в жизни шло как по маслу. В гороскопе на сегодня от экстрасенсов СТБ кроется много ответов на ваши вопросы, читайте в материале подробнее.

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Овен

Овны, сегодня не заключайте никаких сделок! Можете столкнутся с мошенничеством и остаться в дураках. Оно вам надо?

Телец

Тельцы сегодня должны привести все документы в порядок. Потому что кое-кто вас подсиживает, чтобы занять ваше место на работе. А также вас может остановить сегодня полиция, будьте готовы.

Близнецы

Близнецов перестала удовлетворять их внешность. Вам необходимо устроить себе шопинг и привести в порядок свою кожу и зубы, чтобы потом все лето отдыхать спокойно и наслаждаться новым образом. Задумайтесь.

Рак

У Раков могут возникнуть проблемы с жильем в этот период. Вам срочно нужно переезжать? Вот только найти достойный вариант сейчас будет очень сложно, но возможно.

Лев

Львы, в этот день лучше воздержаться от любых праздников, тусовок, или других мероприятий (включая свадьбы). По возможности перенесите их на другой день, чтобы не быть разочарованным.

Дева

Девы сегодня могут столкнутся с выбором в личной жизни. Вы вполне можете метаться между двумя людьми не зная кто для вас будет лучше. Главное, слушайте только себя, а не всяких там советчиков-друзей.

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Весы

Весы, сегодня будьте очень аккуратны в дороге. Не превышайте скорость и соблюдайте все ПДД. Ведь в противном случае вашу машину могут повредить.

Скорпион

Скорпионы, любые поездки на ближайшее время лучше отменить. Они не принесут никакого результата и даже положительных эмоций.

Стрелец

Стрельцам сегодня нужно вернуть долги и не брать себе чужое имущество даже на несколько минут. Потом придется еще возвращать немаленькую сумму за ущерб.

Козерог

Козероги, ваши действия по прежнему не логичны и все вокруг удивляются вашим решениям. Иногда вам самим кажется, что вы буквально сходите с ума от этих мыслей в голове, правда?

Водолей

На работе будьте очень аккуратны с оборудованием, особенно старым, Водолеи. Потому что если что-то пойдет не так, то вас и оштрафовать могут. Давно уже грозяться этим.

Рыбы

Рыбы, для вас очень актуально решение жилищного вопроса. Вам хочется сменить место жительства и переехать в совсем другое место. Так что вас останавливает? Если дети, то поверьте, в другом месте им будет лучше.

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