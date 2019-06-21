Гороскоп на 22 червня 2019 року підкаже, як найкраще провести ці вихідні. Що нового варто чекати Скорпіонам і як вчинити Тельцям, знають екстрасенси СТБ. Читайте гороскоп на сьогодні для кожного знака зодіаку в матеріалі.

Більше на тему: Гороскоп на тиждень з 10 по 16 червня 2019 року від екстрасенсів СТБ

Овен

Овни, у вас можуть виникнути труднощі житлового характеру. Якщо давно хотіли, то починайте ремонт, поновіть обстановку в будинку, займіться питаннями прописки, спадщини або страхування. У майбутньому ви скажете собі за це спасибі.

Телець

Тельці, ви починаєте гостро відчувати, що вам потрібна свобода. Вас не можна зараз обмежувати, інакше це закінчиться тільки сварками і нерозумінням. Поговоріть відверто з партнером і поясніть це.

Близнюки

У Близнюків в особистому житті черговий раз випробування. Якщо намічалося спільне свято або торжество, то його буде перенесено. Навіть почуття до партнера вже не такі, як раніше.

Рак

Раки, зараз не найкращий час, щоб відвідати батьків. Якщо ви збиралися до них поїхати, то краще почекати, тому що все може закінчитися сваркою.

Лев

Леви, в цей день у вас виникнуть образи на близьку людину. Це може бути як партнер, так і родичі або друзі. Ви не зійдетеся в думці щодо важливих для вас речей і зав’яжеться конфлікт. Постарайтеся бути терпимим.

Діва

Діви, проведіть цей день на природі. Вам необхідне свіже повітря і новий погляд на ситуацію, що склалася. Беріть із собою друзів, яких давно не бачили, вони і підкажуть рішення проблеми.

Більше на тему: Гороскоп на 2019 рік для кожного знака зодіаку від Хаяла Алекперова

Терези

Терези, сьогодні спробуйте розслабитися і отримувати задоволення від життя. А то ви в постійній гонитві за роботою/успіхом/грошима (потрібне підкреслити) та не встигаєте навіть посміхнутися. Зупиніться.

Скорпіон

Скорпіони, як щодо того, аби провести час з батьками сьогодні? Ви їм потрібні, як ніколи. Поговоріть відвето, приготуйте разом вечерю, а якщо вдасться покликати всю сім’ю, то це буде вище всяких похвал.

Стрілець

Стрільцям ььогодні не пощастить в дружбі, але пощастить у коханні. Хтось із друзів вчинить некрасиво стосовно вас, підірве вашу довіру. Тому краще не бачитися з ними, а провести день зі своєю половинкою, з нею все спокійно.

Козеріг

Козероги, вас накрили спогади з минулого. Але це і гальмує ваш розвиток як в особистому плані, так і в стосунках. Відпускайте все. Що було – те загуло, і його не повернути, зосередьтеся на поточному моменті. Помедитуйте, попрактикуйте усвідомленість.

Водолій

Водолії, у вас сьогодні дуже сприятливий день в плані творчості. До вас обов’язково прийде ідея, яка змінить ваше життя на краще. Ось тільки не закидайте її в довгий ящик, відразу починайте розвивати! Так ви зможете придумати шедевр.

Риби

Риби, вам не варто сьогодні вживати алкоголь. Зірки стверджують, що це закінчиться дуже погано і ви можете накоїти такого, що потім буде соромно. Якщо збираєтеся зустрітися з друзями, замовте каву або лимонад, щоб потім не шкодувати про скоєне.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ