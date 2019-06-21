Гороскоп на 22 июня 2019 года подскажет, как лучше всего провести эти выходные. Что нового стоит ждать Скорпионам и как поступить Тельцам, знают экстрасенсы СТБ. Читайте гороскоп на сегодня для каждого знака зодиака в материале.

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Овен

Овны, у вас могут возникнуть трудности жилищного характера. Если давно хотели, то начинайте ремонт, обновите обстановку в доме, займитесь вопросами прописки, наследства или страхования. В будущем вы скажете себе за это спасибо.

Телец

Тельцы, вы начинаете остро ощущать, что вам нужна свобода. Вас нельзя сейчас ограничивать, иначе это закончится только ссорами и непониманием. Поговорите по душам с партнером и объясните это.

Близнецы

У Близнецов в личной жизни очередной раз испытания. Если намечался совместный праздник или торжество, то оно перенесется. Даже чувства к партнеру уже не такие, как раньше.

Рак

Раки, сейчас не лучшее время, чтобы навестить родителей. Если вы собирались к ним поехать, то лучше повременить, потому что все может закончиться ссорой.

Лев

Львы, в этот день у вас возникнут обиды на близкого человека. Это может быть как партнер, так и родственники или друзья. Вы не сойдетесь во мнении о важных для вас вещах и завяжется конфликт. Постарайтесь быть терпимее.

Дева

Девы, проведите этот день на природе. Вам необходим свежий воздух и новый взгляд на сложившуюся ситуацию. Берите с собой друзей, которых давно не видели, они и подскажут решение проблемы.

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Весы

Весы, сегодня попытайтесь расслабиться и получать удовольствие от жизни. А то вы в постоянной гонке за работой/успехом/деньгами (нужное подчеркнуть) и не успеваете даже улыбнуться. Остановитесь.

Скорпион

Скорпионы, как насчет провести время с родителями сегодня? Вы им нужны, как никогда. Поговорите по душам, приготовьте вместе ужин, а если получится позвать всю семью, то это будет выше всяких похвал.

Стрелец

Стрельцам сегодня не повезет в дружбе, но повезет в любви. Кто-то из друзей поступит некрасиво по отношению к вам, подорвёт ваше доверие. Поэтому лучше не видеться с ними, а провести день со своей половинкой, с ней все спокойно.

Козерог

Козероги, вас накрыли воспоминания из прошлого. Но это и тормозит ваше развитие как в личном плане, так и в отношениях. Отпускайте все. Что было, то прошло и его не вернуть, сосредоточьтесь на текущем моменте. Помедитируйте, попрактикуйте осознанность.

Водолей

Водолеи, у вас сегодня очень благоприятный день в плане творчества. Вас обязательно посетит идея, которая изменит вашу жизнь к лучшему. Вот только не забрасывайте ее в долгий ящик, сразу начинайте развивать! Так вы сможете придумать шедевр.

Рыбы

Рыбы, вам не стоит сегодня принимать алкоголь. Звезды утверждают, что это закончится очень плохо и вы можете натворить такого, что потом будет стыдно. Если собираетесь встретиться с друзьями, закажите кофе или лимонад, чтобы потом не жалеть о содеянном.

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