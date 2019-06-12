Гороскоп на 12 июня 2019 года расскажет вам какую дорогу лучше всего выбрать в этот день. Чтобы не ошибиться, читайте наш гороскоп на сегодня от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Овны, в этот день ожидайте помощь и поддержку от друзей, они вас поймут и всегда помогут если что. У вас отличные друзья, вы можете им доверять.

Телец

В этот день Тельцам было бы очень круто поехать в поездку с друзьями. Более того, в этом путешествии вы сможете познакомится с новыми друзьями, которые станут для вас очень близкими в итоге.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут не очень хорошо себя чувствовать. Сказывается постоянное напряжение и отсутствие отдыха. Могут заявить о себе старые болячки, почему вы себя не бережете?

Рак

Сегодня будьте очень внимательны к вашему имуществу. Особенно к деньгам. Лучше не совершать никаких покупок в интернете, а тем более на подозрительных сайтах, ибо есть угроза мошенничества.

Лев

Львы, вам необходимо сейчас немного абстрагироваться от большого количества друзей. Даже если хочется тусить и гулять, лето же, все равно не надо. Они могут вас подставить или повести себя некрасиво.

Дева

Девы, по работе у вас сегодня отличные новости, звезды утверждают, что обязательно улучшаться условия труда, а может вы даже решите организовать с коллегами скоро праздник.

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Весы

Весы, а у вас может начаться служебный роман. Вы столько времени проводите на работе, что не тяжело было заметить, как кто-то из коллег начал проявлять повышенное внимание. Ответите тем же?

Скорпион

Скорпионы, в этот день не доверяйте никаким подозрительным сделкам и тем более ничего не подписывайте. Это закончится плохо.

Стрелец

Стрельцы, у вас по работе будут сложности с коллегами. Вам необходимо более современное оборудование, иначе вы сдадите позиции. А ведь в скором времени по работе будут приятные перемены и даже новые люди в коллективе.

Козерог

Козероги, у вас может возникнуть сложность с домом, где вы сейчас живете. Вы вынуждены будете переезжать или просто уехать. Готовы к этому?

Водолей

Водолеи, вы будете очень рассеяны сегодня, ведь последнее время вы часто не высыпаетесь. Лучшим решением будет навестить своих родителей или хотя бы позвонить им и поболтать.

Рыбы

Рыбы, избегайте сегодня ссор с соседями, хотя они и будут доставлять неудобства, вы должны держаться. Ведь вас скоро ждет свидание, где нужно быть на высоте и в хорошем настроении!

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