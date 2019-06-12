Гороскоп на 12 червня 2019 року розповість вам яку дорогу найкраще вибрати в цей день. Щоб не помилитися, читайте наш гороскоп на сьогодні від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Овни, в цей день чекайте допомогу і підтримку від друзів, вони вас зрозуміють і завжди допоможуть якщо що. У вас чудові друзі, ви можете їм довіряти.

Телець

У цей день Тельцям було б дуже круто поїхати в поїздку з друзями. Більш того, в цій подорожі ви зможете познайомиться з новими друзями, які стануть для вас дуже близькими в результаті.

Близнюки

Сьогодні Близнюки можуть не дуже добре себе почувати. Позначається постійна напруга і відсутність відпочинку. Можуть заявити про себе старі болячки, чому ви себе не бережете?

Рак

Сьогодні будьте дуже уважні до вашого майна. Особливо до грошей. Краще не робити ніяких покупок в інтернеті, а тим більше на підозрілих сайтах, бо є загроза шахрайства.

Лев

Леви, вам необхідно зараз трохи абстрагуватися від великої кількості друзів. Навіть якщо хочеться тусити і гуляти, літо ж, все одно не треба. Вони можуть вас підставити або повести себе некрасиво.

Діва

Діви, по роботі у вас сьогодні чудові новини, зірки стверджують, що обов’язково поліпшаться умови праці, а може ви навіть вирішите організувати з колегами скоро свято.

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Терези

Терези, а у вас може початися службовий роман. Ви стільки часу проводите на роботі, що неважко було помітити, як хтось із колег почав проявляти особливу увагу. Відповісте тим же?

Скорпіон

Скорпіони, в цей день не довіряйте ніяким підозрілим операціям і тим більше нічого не підписуйте. Це закінчиться погано.

Стрілець

Стрільці, у вас по роботі будуть складнощі з колегами. Вам необхідно більш сучасне обладнання, інакше ви здасте позиції. Але ж незабаром по роботі будуть приємні зміни і навіть нові люди в колективі.

Козеріг

Козероги, у вас може виникнути складність з будинком, де ви зараз живете. Ви змушені будете переїжджати або просто поїхати. Готові до цього?

Водолій

Водолії, ви будете дуже розсіяні сьогодні, адже останнім часом ви часто вже не висипаєтеся. Кращим рішенням буде відвідати своїх батьків або хоча б зателефонувати їм і поговорити.

Риби

Риби, уникайте сьогодні сварок з сусідами, хоча вони і будуть доставляти незручності, ви повинні триматися. Адже вас скоро чекає побачення, де потрібно бути на висоті і в гарному настрої!

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