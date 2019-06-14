Гороскоп на 15 июня 2019 расскажет вам, как провести эту субботу в соответствии со знаком зодиака. Читайте наш гороскоп на сегодня от экстрасенсов СТБ каждый день и будьте в курсе своей судьбы.



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Овен

Овны, вы понимаете, что ваша цель не достигнута и вам нужно искать новые пути ее достижения. Вот только найти этот путь вам пока будет сложно. Еще и могут начаться трудности жилищного характера.

Телец

Тельцы сегодня будут рассеянными. У вас все падает из рук и ломается. Чужое имущество лучше не брать себе. Особенно аккуратны будьте с банковской картой, когда совершаете покупки.

Близнецы

У Близнецов снова испытания в личной жизни. Если вы собирались сегодня посетить мероприятие, то в последний момент все может изменится. Еще у вас потеря чувств к партнеру, ведь он вас игнорирует и не понимает.

Рак

Раки задумываются над тем, чтобы уволится. Вам настолько надоела ваша работа и коллеги, что вы реально не можете больше это терпеть. Интерес к работе будет утерян полностью в эти дни.

Лев

Львы, сегодня лучше отказаться от встреч с друзьями. В эти дни вам захочется стать асоциальным и побыть дома. Так позвольте себе это сделать.

Дева

Девы, вам буквально необходимы новые идеи! Беритесь за что-то новое и забивайте на старое, если там нет развития. А вот за крутую идею и перспективу стоит бороться!

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Весы

Весы, сегодня было бы круто отдохнуть с коллегами. Устройте праздник или вылазку на шашлыки, это поможет вам сблизится, а то в последнее время у вас конфликт с кем-то из работы.

Скорпион

Скорпионы, вас сейчас может начать интересовать тема продолжения рода. Вы готовы стать родителем. Или вы серьезно займетесь воспитанием уже имеющихся детей или поможете кому-то с присмотром за его ребенком.

Стрелец

Стрельцов сегодня может не поддержать или не помочь партнер. Возникнут непонятные сложности на бытовой почве или из-за родителей вашего любимого человека. Это надо решать.

Козерог

Козероги, в этот день в вашей личной жизни могут быть испытания. Возникнут люди из прошлого и из-за этого у вас ощущение любовного треугольника. Также вы можете узнать правду о партнере, которая вас вообще не обрадует.

Водолей

Вам опять приходится много тратить, Водолеи. Вы не успеваете столько зарабатывать на свои нужды. Скорее всего придется потратиться на билеты или на личное хобби.

Рыбы

Рыбы, сегодня у вас может начаться роман или вам признаются в любви. В любом случае, ваша личная жизнь выйдет на новый уровень. На отличный новый уровень!

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