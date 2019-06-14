Гороскоп на 15 червня 2019 розповість вам, як провести цю суботу у відповідності зі знаком зодіаку. Читайте наш гороскоп на сьогодні від екстрасенсів СТБ кожен день і будьте в курсі своєї долі.

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Овен

Овни, ви розумієте, що ваша мета не досягнута і вам потрібно шукати нові шляхи її досягнення. Ось тільки знайти цей шлях вам поки буде складно. Ще й можуть початися проблеми житлового характеру.

Телець

Тельці сьогодні будуть розсіяними. У вас все падає з рук і ламається. Чуже майно краще не брати собі. Особливо обережними будьте з банківською картою, коли робите покупки.

Близнюки

У Близнюків знову випробування в особистому житті. Якщо ви збиралися сьогодні відвідати захід, то в останній момент все може зміниться. Ще у вас втрата почуттів до партнера, адже він вас ігнорує і не розуміє.

Рак

Раки замислюються над тим, щоб звільнитися. Вам настільки набридла ваша робота і колеги, що ви реально не можете більше це терпіти. Інтерес до роботи буде втрачено повністю в ці дні.

Лев

Леви, сьогодні краще відмовитися від зустрічей з друзями. У ці дні вам захочеться стати асоціальним і побути вдома. Так дозвольте собі це зробити.

Діва

Діви, вам буквально необхідні нові ідеї! Беріться за щось нове і забивайте на старе, якщо там немає розвитку. А ось за круту ідею і перспективу варто боротися!

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Терези

Терези, сьогодні було б круто відпочити з колегами. Влаштуйте свято або вилазку на шашлики, це допоможе вам зблизитися, а то останнім часом у вас конфлікт з кимось із роботи.

Скорпіон

Скорпіони, вас зараз може почати цікавити тема продовження роду. Ви готові стати батьками. Або ви серйозно займетеся вихованням вже наявних дітей або допоможете комусь з наглядом за його дитиною.

Стрілець

Стрільців сьогодні може не підтримати або не допомогти партнер. Виникнуть незрозумілі труднощі на побутовому грунті або через батьків вашої коханої людини. Це треба вирішувати.

Козеріг

Козероги, в цей день у вашому особистому житті можуть бути випробування. Виникнуть люди з минулого і через це у вас відчуття любовного трикутника. Також ви можете дізнатися правду про партнера, яка вас взагалі не потішить.

Водолій

Вам знову доводиться багато витрачати, Водолії. Ви не встигаєте стільки заробляти на свої потреби. Швидше за все доведеться витратитися на квитки або на приватне хобі.

Риби

Риби, сьогодні у вас може початися роман або вам зізнаються в коханні. У будь-якому випадку, ваше особисте життя вийде на новий рівень. На відмінний новий рівень!

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