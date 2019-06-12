Гороскоп на 13 июня 2019 года поможет вам определиться с планами на четверг. Чтобы отлично провести этот день, читайте наш гороскоп на сегодня от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Овны, у вас в этот день начнутся трудности в финансовом плане. Могут быть очень крупные затраты на билеты для путешествия или на саму поездку. Но не стоит расстраиваться, это стоит того.

Телец

У Тельцов не все хорошо на работе. Вы можете поругаться с кем-то из коллег и ваше оборудование может сломаться. Итак, вам необходимо идти в отпуск.

Близнецы

У Близнецов возникают все новые и новые денежные расходы, не правда ли? Еще и по работе вы получили меньше, чем ожидали. А тут еще и друзья просят им помочь, а также все долги необходимо возвращать. Так себе денечек.

Рак

Раки, найти логику в ваших действиях сейчас действительно трудно. Вы будете пассивны и рассеяны в этот день. Возможно, у вас вообще появится ощущение, что вы находитесь не на своем месте.

Лев

Львы, для вас это период перемен и революций. Начинайте вводить в свою жизнь новые идеи и технологии, это принесет и в бизнесе, и в личной жизни хорошие результаты.

Дева

Девы, для вас особенно важным аспектом сейчас становится карьера. Не бойтесь выходить на новый уровень, брать на себя ответственность или крупный проект. Вы все сможете преодолеть!

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Весы

Весы, вам могут предложить работу в другой стране и это позволит вам сильно расширить свою деятельность. Ставьте себе сегодня цели, к которым хотите дойти и начните их воплощать!

Скорпион

Скорпионы, у вас наступил долгий финансовый кризис. Приходиться тратить деньги из-за партнера, а также какие-то непредвиденные расходы накладывают отпечаток. Если были долги, их также нужно отдать.

Стрелец

Стрельцы, у вас могут начаться испытания в личной жизни. Будут часто происходить ссоры, даже из-за мелочей. Вы вспоминаете прошлые обиды и никто не хочет отступать. Каждый будет считать, что он прав. Так не годится.

Козерог

Козероги, время сосредоточиться на вашей работе. Вы очень ценный сотрудник и сможете показать свой авторитет среди коллег. Тем более, что к вам в коллектив придут новые люди и вам могут поручить их обучать.

Водолей

Не слушайте никого, кто говорит, что у вас не получится. Конечно, им не хочется видеть ваши успехи. Знайте, что вы сильнее тех, кто говорит за спиной, и явно умнее тех, кто говорит вам гадости в глаза.

Рыбы

Рыбы, что-то вы долго плаваете в этой пучине неприятных эмоций. Пора из нее выбираться и начинать радоваться лету за окном. Ведь прошла уже почти половина июня!

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