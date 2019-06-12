Гороскоп на 13 червня 2019 року допоможе вам визначитися з планами на четвер. Щоб відмінно провести цей день, читайте наш гороскоп на сьогодні від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Овни, у вас в цей день почнуться труднощі у фінансовому плані. Можуть бути дуже великі витрати на квитки для подорожі або на саму поїздку. Але не варто засмучуватися, це варто того.

Телець

У Тельців не все добре на роботі. Ви можете посваритися з кимось із колег і ваше обладнання може зламатися. Отже, вам необхідно йти у відпустку.

Близнюки

У Близнюків виникають все нові і нові грошові витрати, чи не так? Ще й по роботі ви отримали менше, ніж очікували. А тут ще й друзі просять їм допомогти, а також всі борги необхідно повертати. Так собі деньок.

Рак

Раки, знайти логіку в ваших діях зараз дійсно важко. Ви будете пасивні і розсіяні в цей день. Можливо, у вас взагалі з’явиться відчуття, що ви перебуваєте не на своєму місці.

Лев

Леви, для вас це період змін і революцій. Починайте вводити в своє життя нові ідеї та технології, це принесе і в бізнесі, і в особистому житті хороші результати.

Діва

Діви, для вас особливо важливим аспектом зараз стає кар’єра. Не бійтеся виходити на новий рівень, брати на себе відповідальність або великий проект. Ви все зможете подолати!

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Терези

Терези, вам можуть запропонувати роботу в іншій країні і це дозволить вам сильно розширити свою діяльність. Ставте собі сьогодні цілі, до яких хочете дійти і почніть їх втілювати!

Скорпіон

Скорпіони, у вас настала довга фінансова криза. Доведеться витрачати гроші на партнера, а також якісь непередбачені витрати накладають відбиток. Якщо були борги, їх також потрібно віддати.

Стрілець

Стрільці, у вас можуть початися випробування в особистому житті. Будуть часто відбуватися сварки, навіть через дрібниці. Ви згадуєте минулі образи і ніхто не хоче відступати. Кожен буде вважати, що він має рацію. Так не годиться.

Козеріг

Козероги, час зосередитися на вашій роботі. Ви дуже цінний співробітник і зможете показати свій авторитет серед колег. Тим більше, що до вас в колектив прийдуть нові люди і вам можуть доручити їх навчати.

Водолій

Не слухайте нікого, хто говорить, що у вас не вийде. Звичайно, їм не хочеться бачити ваші успіхи. Знайте, що ви сильніше тих, хто говорить за спиною, і явно розумніші тих, хто говорить вам гидоту в очі.

Риби

Риби, щось ви довго плаваєте в цій безодні неприємних емоцій. Пора з неї вибиратися і починати радіти літу за вікном. Адже пройшла вже майже половина червня!

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