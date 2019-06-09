Гороскоп на тиждень з 10 по 16 червня 2019 року розповість, що чекає кожен знак зодіаку в перші дні весни. Що прогнозують зірки, на що звернути увагу і чого краще уникати? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 10 по 16 червня 2019 року від експертів проекту «Слідство ведуть екстрасенси».

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Гороскоп на тиждень – Овни

Овнів чекає насичений і багатообіцяючий тиждень. Ви з приємним подивом виявите, що ключ до успіху знаходиться набагато ближче, ніж здавалося. Сміливо беріться за нові пропозиції та можливості. Ближче до завершення тижня обдумайте свої плани на найближче майбутнє. Складіть список цілей за чашкою улюбленого напою.

Гороскоп на тиждень – Тельці

На цьому тижні Тельцям краще уникати конфліктних ситуацій на роботі. Суперечки про те хто правий, а хто винен, до добра не приведуть. Ваша дипломатичність допоможе не тільки згладити гострі кути, а й зарекомендувати себе як розважливу особу з якостями лідера. На роботі ці риси характеру високо оцінить керівництво.

Гороскоп на тиждень – Близнюки

У Близнюків тиждень може початися з неприємних новин. Постарайтеся робити вигляд, ніби у вас все в порядку. Вже до середини тижня ви здивуєтеся, наскільки це ефективний метод боротьби з негативом. Після того як зумієте обдурити себе, вам взагалі все на світі буде по плечу.

Гороскоп на тиждень – Раки

Ракам на цьому тижні краще прислухатися до думки оточуючих. Не варто спиратися на свої відчуття. Вас будуть багато критикувати – будьте до цього готові. Не приймайте почуте близько до серця, а краще спробуйте щось змінити в собі. Якщо ви зможете перебороти себе і позбавитися від недоліків, кінець тижня вас приємно порадує.

Гороскоп на тиждень – Леви

На цьому тижні Левів чекає атака провокаторів. Відданість своїм принципам і чесність допоможе вам зберегти репутацію і викрутитися з будь-якої неприємної ситуації. В кінці тижня відчуйте літо усіма фібрами своєї душі. Позасмагайте на пляжі або рушайте на пікнік з рідними людьми.

Гороскоп на тиждень – Діви

Уже на початку тижня удача на боці Дів. Ви випромінюєте позитив і впевненість. Ніхто не зможе зіпсувати ваш настрій. Будьте собою і робіть свою справу. Зірки радять закріпити успішний тиждень відпочинком з друзями. Можливо в один із сонячних днів ви зустрінете свою любов.

Гороскоп на тиждень – Терези

Терезам на цьому тижні небажано пускати любовні проблеми на самоплив. Самі собою наболілі проблеми себе не виправлять. Якщо ви не почнете діяти, то в середині тижня вас можуть очікувати сумні новини. Розберіться прямо зараз зі своїми почуттями і зрозумійте хто саме вам потрібен.

Гороскоп на тиждень – Скорпіони

На цьому тижні Скорпіонам потрібно ретельніше стежити за своїм здоров’ям. Ваше фізичний і емоційний стан на межі. Не доводьте себе до знемоги і по можливості відверніться. Підходящим варіантом може стати забуте або нове хобі: малювання, музика або навіть похід в караоке.

Гороскоп на тиждень – Стрільці

В середині тижня Стрільцям варто почати працювати над своїми слабкими сторонами. Ідеальних людей не існує, але прагнення до цього допоможе вам у здійсненні своїх цілей. Підіть у спортзал або запишіться на курси англійської. В кінці тижня Стрільців чекає несподіваний прибуток.

Гороскоп на тиждень – Козероги

Козерогам варто наполягати на своєму. Ваша життєва позиція незабаром призведе до бажаної мети. В середині тижня Козерогів чекає грандіозний успіх. Головне – не звертайте зі свого шляху. Кінець тижня краще провести в оточенні рідних людей за смачною вечерею.

Гороскоп на тиждень – Водолії

Тиждень у Водоліїв почнеться з розбіжностей в сім’ї. Постарайтеся бути поблажливіше і м’якше в своїх висловах, щоб не поранити дорогого серцю людини. До середини тижня конфлікти зійдуть нанівець і життя заграє новими фарбами. На роботі вас чекатиме привабливу пропозицію від керівництва. Не пропустіть його, адже воно може змінити ваше життя на краще.

Гороскоп на тиждень – Риби

Рибам на цьому тижні варто присвятити вільний час своїй родині. Батьки дуже нудьгують, але не хочуть відволікати вас від справ. В кінці тижня відверніться від власних турбот і влаштуйте сімейні посиденьки. Це зміцнить відносини з близькими і додасть нових сил рухатися далі до поставлених цілей.

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