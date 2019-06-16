Гороскоп на 16 червня 2019 року допомагає розібратися як правильно провести цей вихідний саме вам. Дізнавайтеся всі подробиці про свій знак зодіаку і читайте наш гороскоп на сьогодні від екстрасенсів СТБ кожного дня.



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Овен

Овни, сьогодні займіться будинком. Вам варто або почати ремонт, або зробити перестановку. А якщо зараз актуальним є питання прописки, то починайте збирати документи, не затягуйте з цим.

Телець

У Тельців можуть трапитися неприємності, якщо ви не будете обережні. Можете втратити гроші або вами зацікавляться шахраї. Найкраще в цей день не робити ніяких ризикованих операцій.

Близнюки

Близнюки, будь-які свята в цей день підуть зовсім не так, як ви планували. Варто перенести торжество. А якщо це день народження, то будьте готові до розчарувань.

Рак

Раки, в особистому житті будьте готові до труднощів. Кожен з партнерів вважає, що він має рацію. Налагодити все може спільна поїздка або приїзд одного з партнерів, якщо це відносини на відстані.

Лев

Леви, якщо сьогодні ви опинитеся в складній ситуації, то дуже добре зможете зрозуміти хто ваші справжні друзі. Звичайно, спеціально влаштовувати перевірки не варто, але якщо доля так розпорядиться…

Діва

Діви, сьогодні вам важливо буде відчути, що ви корисні для суспільства. Станьте альтруїстом. Можете проявити турботу і своїх друзів або взагалі про незнайомих людей. І обов’язково напишіть старому другу!

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Терези

В особистому житті Терезів все складно. Хтось порушить свої обіцянки і ви не зможете домовитися про компроміс. Серйозно поговорити точно не вийде в цей день.

Скорпіон

Скорпіони, ви можете сваритися з партнером з приводу дітей. Вам здається, що сили в родині розподілені нерівномірно і хтось постійно перетягує на себе ковдру. Ось тільки якщо ви будете сваритися, то це може привести до хвороби дитини, вони ж все відчувають.

Стрілець

Стрільці, у вас почалася якась хвиля неприємних ситуацій. Все буквально валиться з рук і ламається техніка, не працюють програми та поганий інтернет. Ви неначе стали заручником технічної помилки.

Козеріг

Козероги, з коханою людиною вас чекає спільна поїздка. Якщо ви вчора змогли висловитися і все обговорити, то сьогодні вдасться помиритися. І швидше за все партнер до вас обов’язково приїде побачитися, якщо між вами були відстані.

Водолій

Вам необхідно брати більше грошей за свої послуги і ви почнете сьогодні це планувати. Якщо зможете грамотно все придумати, то гроші до вас підуть самі.

Риби

Риби, влаштуйте спільне свято з коханою людиною сьогодні. Вам захочеться піти разом на цікавий захід, не відмовляйте собі в задоволенні, влітку стільки веселощів в місті!

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