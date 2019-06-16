Гороскоп на 16 июня 2019 года помогает разобраться как правильно провести этот выходной именно вам. Узнавайте все подробности о своем знаке зодиака и читайте наш гороскоп на сегодня от экстрасенсов СТБ каждый день.

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Овен

Овны, сегодня займитесь домом. Вам стоит либо начать ремонт, либо сделать перестановку. А если сейчас актуален вопрос прописки, то начинайте собирать документы, не затягивайте с этим.

Телец

У Тельцов могут случится неприятности, если вы не будете аккуратны. Можете потерять деньги или вами заинтересуются мошенники. Лучше всего в этот день не совершать никаких рискованных операций.

Близнецы

Близнецы, любые праздники в этот день пойдут совсем не так, как вы планировали. Стоит перенести торжество. А если это день рождение, то будьте готовы к разочарованиям.

Рак

Раки, в личной жизни будьте готовы к трудностям. Каждый из партнеров считает, что он прав. Наладить все может совместная поездка или приезд одного из партнеров, если это отношения на расстоянии.

Лев

Львы, если сегодня вы окажетесь в трудной ситуации, то очень хорошо сможете понять кто ваши настоящие друзья. Конечно, специально устраивать проверки не стоит, но если судьба так распорядится…

Дева

Девы, сегодня вам важно будет почувствовать, что вы полезны для общества. Станьте альтруистом. Можете проявить заботу и своих друзьях или вообще о незнакомых людях. И обязательно напишите старому другу!

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Весы

В личной жизни Весов все сложно. Кто-то нарушит свои обещания и вы не сможете договорится о компромисе. Серьезно поговорить точно не получится в этот день.

Скорпион

Скорпионы, вы можете ругаться с партнером по поводу детей. Вам кажется, что силы в семье распределены неравно и кто-то постоянно перетягивает на себя одеяло. Вот только если вы будете ругаться, то это может привести с болезни ребенка, они же все чувствуют.

Стрелец

Стрельцы, у вас началась какая-то волна неприятных ситуаций. Все буквально валится с рук и ломается техника, не работают приложения и плохой интернет. Вы как будто стали заложником технической ошибки.

Козерог

Козероги, с любимым человеком вас ждет совместная поездка. Если вы вчера смогли высказаться и все обсудить, то сегодня удастся помириться. И скорее всего партнер к вам обязательно приедет увидеться, если были расстояния.

Водолей

Вам необходимо брать больше денег за свои услуги и вы начнете сегодня это планировать. Если сможете грамотно все придумать, то деньги к вам пойдут сами.

Рыбы

Рыбы, устройте совместный праздник с любимым человеком сегодня. Вам захочется пойти вместе на интересное мероприятие, не отказывайте себе в удовольствии, летом столько веселья в городе!

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