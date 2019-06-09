Гороскоп на 10 июня 2019 от экстрасенсов СТБ расскажет, что вам нужно сделать в этот день, чтобы вся неделя прошла хорошо. Ведь как понедельник встретишь, так всю неделю и проведешь. Читайте наш гороскоп на сегодня, чтобы встретить его правильно.

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Овен

Если у вас, Овны, есть проблемы с жильем, то обратитесь за помощью к родителям. Сегодня они обязательно вас поймут и помогут. Попробуйте доверится им и рассказать о том, о чем давно молчите. Это пойдет на пользу вашим отношениям.

Телец

В этот день вы решите, что будет только так, как вы хотите, или никак вообще! Есть даже вероятность, что вы захотите уйти из одних отношенний в другие, потому что могут проявить себя бывшие партнеры. А вам так нужна свобода сейчас, Тельцов ни в коем случае нельзя ограничивать.

Близнецы

Близнецы, если сегодня была запланирована важная деловая встреча, то она скорее всего отменится. А даже если вам придется разговаривать с партнерами, то договорится будет очень сложно. Любые сделки лучше перенести на более благоприятный период. Читайте наш гороскоп и дальше, чтобы узнать на когда.

Рак

Раки, вам стоит посмотреть дальше и попробовать прыгнуть выше. Как насчет расширить свою деятельность за пределы вашего города? Или даже за пределы страны? Не ждите предложений, чудите сами и вот увидите, у вас намного больше потенциала, чем вы думаете.

Лев

У Львов в этот день будет происходить трансформация в новую личность. Вы как будто перерождаетесь и понимаете, что хотели бы для себя совсем другой жизни. Поговорите об этом с начальством, сегодня оно вас обязательно поймет.

Дева

У вас, Девы, какие-то неприяности в плане жилья. Вы сейчас живете не там, где хотелось бы и, возможно, не с теми людьми. Приходится терпеть неудобства и тесноту. Но совсем скоро вы найдете временный вариант, который очень даже вам понравится.

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Весы

Весы, у вас может возникнуть ощущение, что вы деградируете интелектуально. Никаких новых проектов и дел, только рутинная и скучная работа. Может стоит тогда взять интересные курсы или повысить свои навыки на новый уровень? Уверены, у вас получится.

Скорпион

Ваш выход на сцену в этот день очень запомнится и все пройдет на ура. Но стоит сейчас дать адекватную оценку своим способностям. Все таки, вам нужно больше развиваться, потому что в творчестве оставаться на месте – значит идти назад.

Стрелец

Стрельцы, займитесь в этот день бумажной волокитой, особенно вопросами наследства, если такие есть. А также выкиньте весь ненужный хлам из вашего дома… и из жизни.

Козерог

Сегодня у Козерогов может появится вопрос по недвижимости. Возможно, вам придется уехать в другое место или вовсе переехать. И вообще, исчезнуть сейчас будет самым лучшим вариантом, потому что иначе вас не перестанет покидать ощущение пустоты и тревоги.

Водолей

Сегодня Водолеи смогут найти работу или получить премию. Если вы намекнете начальству о том, что хотите повышения или заслужили на прибавку к зарплате, то они пойдут вас на поводу.

Рыбы

Рыбы, побалуйте себя в этот день выставками, фотографиями, местами и новыми видами. После этого вам точно захочется устроить фотосессию или вы пойдете на интересное шоу.

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