Костюмированная драма «Крепостная» покорила сердца многих украинцев. Во втором сезоне одну из главных ролей сыграет молодая актриса Алина Коваленко. Девушка рассказала о нереально красивых платьях и тонких корсетах. А какой же день съемок сериала выдался самым тяжелым? Узнайте в материале!

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Масштабная картина «Крепостная» перенесет зрителей в прекрасную эпоху XIX века. Юная, но талантливая актриса Алина Коваленко перевоплотится в одну из героинь сериала — звезду киевского общества Ольгу Родзевич.

«Этот персонаж очень подходит мне по внутреннему миру и собственному мировоззрению», — делится актриса.

Алина с улыбкой вспоминает свой первый съемочный день в исторической драме «Крепостная». Ей сначала было трудно привыкнуть к корсету. Однако костюмы даже помогали играть и переносили актрису в другую эпоху:

«Исторический жанр — один из моих любимых. Красивые платья на самом деле помогают почувствовать себя в другом веке. Это нереально, когда полностью перевоплощаешься и переносишься в другое время и пространство».

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Алина Коваленко признается, что самый тяжелый день она пережила во время съемок бала. Сцену снимали в большом помещении, где нельзя было открыть окна, чтобы проветрить. Актеры танцевали по несколько раз одно и то же. И главное — съемки проходили ночью.

«В четыре ночи снимать такие сцены физически трудно. Уже под утро все спали на полу — кто где упал. А в 6 утра сильно болела голова. Однако это единственное, что мы тяжело пережили. Все остальное — снимать в кайф!» — поделилась актриса.

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Напомним, уже 22 июля начнется показ первого сезона, а сразу после — зрители увидят второй сезон любимой масштабной драмы «Крепостная»!

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