Алина Коваленко: биография, творчество и все новости об актрисе

Юная актриса сериала «Крепостная» Алина Коваленко сумела за короткое время покорить отечественного зрителя. Уже 25 февраля на телеканале СТБ девушка сыграет одну из ключевых ролей в масштабной костюмированной мелодраме. Биографию и все о творческом пути Алины Коваленко читайте в материале.

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Полное имя: Алина Михайловна Коваленко

Дата рождения: 28 мая 1992 г.

Место рождения: Киев

Деятельность: актриса театра и кино

Место проживания: Киев

Детство и юность. Алина Коваленко проявила свои актерские таланты в юном возрасте. В 2017 году она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, актерский факультет. Талантливая актриса снималась в рекламе, музыкальных клипах.

Алина Коваленко работала в театральных постановках и даже получила опыт режиссерской работы. Также девушка проявила себя в качестве модели.

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Начало актерской карьеры. Творческая карьера Алины Коваленко началась с дебюта в мелодраме «Девушка с персиками». Ее героиня — деревенская красавица, которая зарабатывает на жизнь, продавая персики. Однажды она попадает в аварию и навсегда остается прикованной к инвалидному креслу.

Драматическая игра юной актрисы настолько понравилась отечественным режиссерам, что они начали приглашать Алину Коваленко в различные проекты. Сегодня в ее фильмографии роли во многих украинских и зарубежных проектах: «Экс», «Открытое окно», «Kill Skills» и других.

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Сериал «Крепостная». В костюмированной мелодраме «Крепостная» Алина Коваленко сыграет дочь киевского помещика — Ольгу Родзевич. Ее героиня — сторонница весьма свободных взглядов, очень своевольная девушка. Красота и ум Ольги делают ее главной звездой киевского общества.

Роли Алины Коваленко в кино:

2017 — «Девушка с персиками», Анна

2018 — «Открытое окно», Марина

2018 — «Девочки мои», Лена

2018 — «Наследница поневоле»

2018 — «Голос из прошлого», Даша

2018 — «Колдуньи», Дина

2018 — «Пёс-4», угонщица

2019 — «Крепостная», Ольга Родзевич

2019 — «Захар Беркут», Росана

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