Аліна Коваленко: біографія, творчість та всі новини про актрису

Юна актриса серіалу «Кріпосна» Аліна Коваленко зуміла за короткий час підкорити вітчизняного глядача. Вже 25 лютого на телеканалі СТБ дівчина зіграє одну з ключових ролей у масштабній костюмованій мелодрамі. Біографію та все про творчий шлях Аліни Коваленко читайте в матеріалі.

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Повне ім’я: Аліна Михайлівна Коваленко

Дата народження: 28 травня 1992 р.

Місце народження: Київ

Діяльність: актриса театру та кіно

Місце проживання: Київ

Дитинство та юність. Аліна Коваленко проявила свої акторські таланти в юному віці. У 2017 році вона закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, акторський факультет. Талановита актриса знімалася в рекламі, музичних кліпах.

Аліна Коваленко працювала в театральних постановках та навіть отримала досвід режисерської роботи. Також дівчина проявила себе як модель.

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Початок акторської кар’єри. Творча кар’єра Аліни Коваленко почалася з дебюту в мелодрамі «Дівчина з персиками». Її героїня — сільська красуня, яка заробляє на життя, продаючи персики. Одного разу вона потрапляє в аварію та назавжди залишається прикутою до інвалідного крісла.

Драматична гра юної актриси настільки сподобалася вітчизняним режисерам, що вони почали запрошувати Аліну Коваленко в різні проекти. Сьогодні в її фільмографії ролі в багатьох українських та зарубіжних проектах: «Екс», «Відкрите вікно», «Kill Skills» та інших.

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Серіал «Кріпосна». У костюмованій мелодрамі «Кріпосна» Аліна Коваленко зіграє дочку київського поміщика — Ольгу Родзевич. Її героїня — прихильниця вільних поглядів, дуже свавільна дівчина. Краса та розум Ольги роблять її головною зіркою київського товариства.

Ролі Аліни Коваленко в кіно:

2017 — «Дівчина з персиками» — Анна

2018 — «Відкрите вікно» — Марина

2018 — «Дівчатка мої» — Олена

2018 — «Спадкоємиця мимоволі»

2018 — «Голос з минулого» — Даша

2018 — «Чаклунки» — Діна

2018 — «Пес-4» — викрадачка

2019 — «Кріпосна» — Ольга Родзевич

2019 — «Захар Беркут» — Росана

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