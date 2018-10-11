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Телеканал СТБ / Марк Дробот: Мне больше импонируют негодяи

Марк Дробот: Мне больше импонируют негодяи

Телеканал СТБ

Мы продолжаем знакомить вас с актерами костюмированной драмы «Крепостная», которая выйдет на СТБ уже весной. Марк Дробот играет позитивного героя Николая. Актер поделился с нами впечатлениями о работе над кинолентой «Крепостная» и признался, роль какого знаменитого героя хотел бы исполнить.

дробот вью

Марк, что вам больше всего нравится в вашем персонаже Николае?

Не буду выделять какие-то определенные качества Николая. Это уже после съемок будет зритель оценивать. В этом проекте мне все нравится, очень доволен, что нахожусь сейчас здесь.

Вам больше нравится играть негативных или позитивных героев?

Мне больше, естественно, импонируют негодяи (смеется. – Прим.  ред.). Мне просто кажется, что есть больше возможностей поиграть и поработать внутренне над собой. А что касается позитивных, хороших героев, то, наверное, это не очень сложно. А играя негативных персонажей, хочется вытянуть что-то плохое, что сидит в тебе, никто этого никогда не видел и не увидит.

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Вы бы хотели жить в 19 веке?

Естественно. Если бы я родился в то время в богатой семье, конечно, мне бы это очень даже импонировало. Но я не думаю, что это сильно отличается от нашего времени. Может быть, только костюмы. Как говорят, классика – она бессмертна. Мне кажется, в то время были все те истории, которые происходят сейчас с нами. Были и бедные, и богатые, были и любовь, и предательства. Все это было тогда и есть сейчас.  

Какая историческая личность вас вдохновляет?

Таких много! Но еще в детстве меня впечатлил герой, не исторический персонаж, конечно, но все же. Это Зорро. Мне было так интересно, я горел этим! Мечтал стать таким вот замечательным героем, который борется за правду и за справедливость.

То есть вы бы сыграли Зорро?

С удовольствием! Но Алена Делона вряд ли кто переиграет. Да и Зорро уже есть. Надеюсь, в будущем будут другие очень похожие персонажи.

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