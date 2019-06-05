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Аліна Коваленко — про найважчий день зйомок «Кріпосної»

05.06.2019

Костюмована драма «Кріпосна» підкорила серця багатьох українців. Одну з головних ролей зіграє молода актриса Аліна Коваленко. Дівчина розповіла про нереально красиві сукні та тонкі корсети. А який день зйомок серіалу видався найважчим? Дізнайтеся в матеріалі!

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Масштабна картина «Кріпосна» перенесе глядачів у прекрасну епоху XIX століття. Юна, проте талановита акторка Аліна Коваленко перевтілиться в одну з героїнь серіалу — зірку київського товариства Ольгу Родзевич.

«Цей персонаж неабияк підходить мені за внутрішнім світом та власним світоглядом», — ділиться акторка.

Аліна з посмішкою згадує свій перший знімальний день в історичній драмі «Кріпосна». Їй спочатку було важко звикнути до корсету. Проте потім костюми навіть допомагали грати та переносили актрису в іншу епоху:

«Історичний жанр — один з моїх улюблених. Гарні сукні насправді допомагають відчути себе в іншому столітті. Це нереально, коли повністю перевтілюєшся й переносишся в інший час та простір!».

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Аліна Коваленко зізнається, що найважчий день вона пережила під час зйомок балу. Сцену знімали у великому приміщенні, де не можна було відкрити вікна, щоб провітрити. Актори танцювали по декілька разів одне й те ж. І головне — зйомки проходили вночі.

«О четвертій ночі знімати такі сцени фізично важко. Вже під ранок всі спали на підлозі — хто де впав. А о 6 ранку сильно боліла голова. Проте це єдине, що ми важко пережили. Все інше — знімати в кайф!» — поділилася актриса.

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Нагадаємо, вже 22 липня розпочнеться показ першого сезону, а відразу після нього глядачі побачать другий сезон улюбленої масштабної драми «Кріпосна»!

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