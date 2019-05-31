Никита Добрынин: Я больше не холостяк

Холостяк девятого сезона Никита Добрынин в эксклюзивном интервью для сайта STB.UA поделился впечатлениями о проекте, а также рассказал, как сложились отношения с Дашей после финала. Какие еще секреты раскрыл главный герой реалити? Читайте больше в материале.

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Оправдал ли проект «Холостяк» ваши ожидания?

Да! В финале все получилось. Но главное начинается сразу с окончанием съемок – это реальная жизнь и отношения. И мне сопутствовала невероятная удача встретить свою возлюбленную. Я безумно рад, что у меня именно так!

Как проходит жизнь Холостяка во время проекта? Где находится главный герой вне свиданий?

Когда мы путешествовали, я занимался спортом, ездил на шоппинг, устраивал себе прогулки и экскурсии, читал и общался с друзьями хотя бы по видеосвязи. С девушками видеться вне свиданий я не мог, поэтому старался свободное время посвящать себе.

Но когда были съемки в Киеве, я жил в привычном графике. Я успевал заезжать на работу, видеться с близкими, посещать мероприятия. При этом я всегда был готов сорваться в аэропорт встречать девушек. С одной стороны, ты в расслабленном режиме, но с другой – всегда начеку.

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Как вам удалось уговорить команду проекта «Холостяк» дать Оле телефон?

У Оли было желание особенного общения. Я не представлял, как это «особенное общение» воплотить. Думал, может, попросить соседние комнаты в отеле или что-то в этом роде. Но когда я вспомнил, что девушки на проекте не пользуются связью, то идея с мобильным телефоном показалась лучшим вариантом. Мне казалось, что реализовать эту идею будет гораздо сложнее. Да и изначально был уверен, что мне придется долго спорить с редакторами. На удивление, они быстро согласились.

Бывали случаи, когда ваша инициатива не поддерживалась проектом?

Да. Такие моменты были, когда мои желания шли вразрез с правилами проекта. Например, когда мне хотелось и после свидания провести время с девушкой. Не просто увидеть закат, а и на звезды вместе посмотреть. Но в последний момент нас разводили по разные стороны.

Порой кого-то пытался ловить на территории отеля, чтобы пообщаться вне свиданий и камер. Но этого делать нельзя. Ведь любая ситуация, которая могла возникнуть, должна быть заснята на камеру. Мало ли, мы поругаемся, а зритель совсем не уловит нить наших взаимоотношений. Пожалуй, это единственное, чего делать я не мог.

В 9 сезоне проекта было много поцелуев. Как вы это прокомментируете?

Я могу сказать лишь одно: мне это нравилось! И это было обоюдное желание. Никто никого не заставлял. Проект снимается три месяца, и все это время я общался исключительно с девушками из проекта. Поэтому единственной возможностью близости были поцелуи.

И как ты можешь определить, подходит тебе человек или нет, прочувствовать партнера и химию между вами? Кому-то помогают экстрасенсорные способности, а мне – поцелуй (смеется. — Прим. ред.). Поговорить, послушать друг друга, узнать мысли и переживания – это прекрасно. Но физическая близость очень важна.

Когда вы окончательно приняли решение в пользу Даши?

Во время финала. Но какие-то особенные чувства начали зарождаться после свидания в Египте. Оно было невероятно теплым, близким и чувственным. В тот момент она мне доверилась, рассказала свою семейную историю. И тогда я осознал, какой она для меня родной и близкий человек. С того свидания наши отношения начали укрепляться и развиваться. Уже ближе к финалу я понимал, что все делаю правильно.

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С кем-то из участниц поддерживаете дружеские отношения?

Поддерживаю любовные отношения с Дашей (смеется. — Прим. ред.). На проект я пришел за любовью, ее я и нашел.

В начале съемок проекта вы обратились к своей будущей избраннице и сказали, что обязательно вместе посмотрите финал. Так и было?

Да, так и было. Мы с Дашей смотрели финал вместе. Это был очень долгожданный и волнительный момент. Все произошло именно так, как я описал до начала съемок.

Можно ли утверждать, что Холостяк Никита Добрынин больше не холостяк?

Да! Я больше не холостяк. И я безумно счастлив, потому что рядом со мной невероятная и любимая девушка!

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