Ведущий самого романтического проекта страны «Холостяк» Григорий Решетник рассказал, чем отличился девятый сезон реалити. Обращался ли Никита Добрынин за советом? Что рекомендовал Григорий самим участницам? Читайте в эксклюзивном интервью для сайта STB.UA.

Чем запомнился 9-й сезон проекта «Холостяк»?

Во-первых, это хеппи-энд и прекрасный финал. Даша — фаворитка в глазах телезрителей и, конечно же, в глазах Никиты. Поэтому финал очень красивый. Также запомнился опытностью Холостяк. Я напомню, что Никита уже был женат. У него есть багаж знаний и опыта: серьезность, целеустремленность, понимание жизни и чувств девушек. Но главное, что интеллектуальные девушки в этом сезоне все! Это напоминало мне игры разума: кто хитрее, кто дальновиднее. Среди девушек была некая шахматная партия. Но не всегда знание шахмат дает победу, ведь в проекте самое главное — это чувства.

Красивый сезон, которым горда вся команда!

Подружились ли вы с главным героем Никитой Добрыниным?

Да, конечно. Мы и до этого были дружны. Мы работали на одной сцене, вели разные мероприятия. А проект «Холостяк» еще больше сблизил нас. Стали чаще списываться и общаться.

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Обращался ли Никита за советом или поддержкой к вам?

Да. У него, конечно же, есть свое мнение, но он всегда интересовался, спрашивал, что о нем думают девушки, как быть в этой ситуации и что означает конкретный поступок участницы. Поэтому мы всегда были на связи. Ощущалось доверие, поддержка. И вот такой единой командой двигались в направлении к поставленной цели. У нас это получилось! Я его поздравлял после окончания финала. Очень рад за их пару. Мне кажется, их ждет красивое, большое, светлое будущее, в котором будет присутствовать только любовь.

Что осталось за кадром проекта? Возможно, девочки как-то хитрили либо старались передать через ведущего записки Холостяку?

Ну, это уже классика: девушки всегда интересуются,что о них думает Холостяк. Участницы стараются донести ту или иную позицию через ведущего проекта. Конечно, это не всегда возможно, но я в последних сезонах друг не только для главного героя, но и друг-психолог девушек. Поэтому чем мог, я обязательно помогал. Много было разных сюрпризов: это и телефоны, и записки, и разные свидания.

Девушки очень опытные в последних сезонах, в частности и девятого. Они знают, как себя вести, что нужно делать. Но не всегда это дает результаты. Хитренькие (смеется. — Прим. ред.). У них есть не только своя тактика и стратегия.

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Что вы советовали участницам девятого сезона?

Я всегда говорю девушкам, что за свой шанс надо бороться. В 21 веке, в современном мире нужно проявлять инициативу, а не только ждать подвигов со стороны мужчины. Девушки также должны быть активными и инициировать свои желания. Это у них, собственно говоря, и получалось.

Вы в Instagram выставили фото со своей супругой и Никитой. Расскажите об этом вечере в Бордо. Чем делился с вами Холостяк?

Это был потрясающий вечер. Съемки проходили во Франции. У меня был день рождения, мне исполнилось 35 лет. Поэтому на съемки я взял свою супругу, чтобы вместе отметить. Отпраздновать именно в этот день не получилось, потому что именно тогда был сложный график. Но уже на следующий день мы с Кристинкой пригласили Никиту на ужин. Мы гуляли по городу и много общались. Никита очень интересовался нашим мнением. Тогда Холостяк услышал не только мою мужскую точку зрения, но и женское мнение Кристины. Это был очень дружеский и теплый вечер.

Мы разошлись ближе к полуночи. Вкусно поужинали в красивом ресторане в центре Бордо с традиционной кухней. Спасибо Никите за доверие, за классные эмоции, за празднование такого дня рождения в узком кругу.

Поздравляла ли вас команда проекта «Холостяк»?

Конечно же, мы праздновали с группой на площадке. У нас была маленькая пати во время перестановки техники. И я благодарен команде за внимание и огромное-огромное спасибо за те радостные эмоции. Удалось совместить приятное с полезным: и работу, и отдых, и угощение.

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