Ведучий найромантичнішого проекту країни «Холостяк» Григорій Решетник розповів, чим відрізнявся дев’ятий сезон реаліті. Чи звертався Нікіта Добринін по пораду? Що рекомендував Григорій самим учасницям? Читайте в ексклюзивному інтерв’ю для сайту STB.UA.

Чим запам’ятався 9-й сезон проекту «Холостяк»?

По-перше, це хеппі-енд і прекрасний фінал. Даша — фаворитка в очах телеглядачів і, звичайно ж, в очах Нікіти. Тому фінал дуже красивий. Також запам’ятався досвідченістю Холостяк. Я нагадаю, що Нікіта вже був одружений. У нього є багаж знань і досвіду: серйозність, цілеспрямованість, розуміння життя і почуттів дівчат. Але головне, що інтелектуальні дівчата у цьому сезоні всі! Це нагадувало мені ігри розуму: хто хитріший, хто далекоглядніший. Серед дівчат була якась шахова партія. Але не завжди знання шахів дають перемогу, адже у проекті найголовніше — це почуття.

Гарний сезон, яким пишається вся команда!

Чи подружилися ви з головним героєм Нікітою Добриніним?

Так, звісно. Ми і до цього товаришували. Ми працювали на одній сцені, вели різні заходи. А проект «Холостяк» ще більше зблизив нас. Стали частіше списуватися і спілкуватися.

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Чи звертався Нікіта по пораду або підтримку до вас?

Так. У нього, звичайно ж, є своя думка, але він завжди цікавився, запитував, що про нього думають дівчата, як бути у цій ситуації та що означає конкретний вчинок учасниці. Тому ми завжди були на зв’язку. Відчувалася довіра, підтримка. І ось такою єдиною командою рухалися у напрямку до поставленої мети. Нам це вдалося! Я його вітав після закінчення фіналу. Дуже радий за їхню пару. Мені здається, на них чекає гарне, велике, світле майбутнє, в якому буде тільки кохання.

Що залишилося за кадром проекту? Можливо, дівчата якось хитрували або намагалися передати через ведучого записки Холостякові?

Ну, це вже класика: дівчата завжди цікавляться, що про них думає Холостяк. Учасниці намагаються донести ту чи іншу позицію через ведучого проекту. Звичайно, це не завжди можливо, але я в останніх сезонах друг не лише для головного героя, а й друг-психолог дівчат. Тому чим міг, я обов’язково допомагав. Багато було різних сюрпризів: це і телефони, і записки, і різні побачення.

Дівчата дуже досвідчені в останніх сезонах, зокрема і у дев’ятому. Вони знають, як поводитися, що потрібно робити. Але не завжди це дає результати. Хитренькі (сміється. — Прим. ред.). У них є не лише своя тактика і стратегія.

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Що ви радили учасницям дев’ятого сезону?

Я завжди кажу дівчатам, що за свій шанс треба боротися. У 21 столітті, у сучасному світі потрібно проявляти ініціативу, а не тільки чекати подвигів зі сторони чоловіка. Дівчата також повинні бути активними та ініціювати свої бажання. Це їм, власне кажучи, і вдавалося.

Ви в Instagram виклали фото зі своєю дружиною і Нікітою. Розкажіть про цей вечір у Бордо. Чим ділився з вами Холостяк?

Це був приголомшливий вечір. Зйомки проходили у Франції. У мене був день народження, мені виповнилося 35 років. Тому на зйомки я взяв свою дружину, щоб разом відзначити. Відсвяткувати саме у цей день не вийшло, тому що саме тоді був складний графік. Але вже наступного дня ми з Христинкою запросили Нікіту на вечерю. Ми гуляли містом і багато спілкувалися. Нікіта дуже цікавився нашою думкою. Тоді Холостяк почув не лише мою чоловічу точку зору, а й жіночу думку Христини. Це був дуже дружній і теплий вечір.

Ми розійшлися ближче до півночі. Смачно повечеряли у гарному ресторані у центрі Бордо з традиційною кухнею. Дякую Нікіті за довіру, за класні емоції, за святкування такого дня народження у вузькому колі.

Чи вітала вас команда проекту «Холостяк»?

Звичайно ж, ми святкували з групою на майданчику. У нас була маленька паті під час перестановки техніки. І я вдячний команді за увагу і величезне-величезне спасибі за ті радісні емоції. Вдалося поєднати приємне з корисним: і роботу, і відпочинок, і частування.

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