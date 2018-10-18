Ведучий романтичного реаліті «Холостяк» Григорій Решетник 17 жовтня відсвяткував ювілей. Вчора чоловікові виповнилося 35 років. Григорій відзначив свій день народження у відрядженні на зйомках проекту «Холостяк».

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Вчора Григорію Решетнику, незмінному ведучому проекту «Холостяк», виповнилося 35 років. Свій день народження він зустрів у колі сім’ї, але цього разу — творчої. Зйомки романтичного реаліті з Нікітою Добриніним в самому розпалі, а тому свято Решетника випало на період одного з відряджень.

«Так що до 8 вечора я просто працював. Приймав вітання, подарунки, вислуховував хороші слова і не випускав з рук телефона. Звичайно ж, Нікіта і команда не залишили мене без презентів. Сюрпризів ніхто не влаштовував — у нас було занадто багато роботи», — ділиться Григорій Решетник.

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Потім ведучий з дружиною Христиною прогулялися по вечірньому місту і посиділи в затишному ресторанчику. Кохана дружина зробила Григорію приголомшливий подарунок і зворушливо його привітала в соціальних мережах.

Сини ж записали відеозвернення і підготували букет із осіннього листя. Відзначати з друзями і рідними телеведучий шоу «Холостяк» планує вже після повернення, тому основна частина подарунків ще попереду.

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