Ведучий романтичного реаліті «Холостяк» Григорій Решетник святкує ювілей. Сьогодні чоловікові виповнюється 35 років. Цього дня його дружина Христина Решетник написала зворушливе привітання в соціальних мережах. Що вона побажала коханому? Дізнайтеся в матеріалі!

Сьогодні ведучий проекту «Холостяк» Григорій Решетник святкує 35-й день народження. Чоловік приймає привітання від близьких друзів, колег і шанувальників. Але найзворушливіше побажання він почув від рідної людини — дружини Христини Решетник.

У своєму Instagram Христина привітала чоловіка з ювілеєм. Вона побажала йому великого щастя і подякувала за прекрасних синів:

«Знаю, що ти мені був подарований долею неспроста — все для того, аби бачити твої дві маленькі копії, які щодня нам посміхаються».



Дружина українського ведучого підібрала найніжніші слова для коханого:

«Ти — талант, ти — трудяга, ти — неймовірний батько і чоловік. Ти зробив себе сам. Я люблю тебе і хочу, щоб твої бажання здійснилися!».

Нагадаємо, нещодавно пара відсвяткувала восьму річницю весілля. Подружжя багато подорожує, проводить час разом і виховує двох маленьких синів — Івана та Діму.

