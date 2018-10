Ведучий романтичного реаліті «Холостяк» Григорій Решетник 8 років тому одружився з журналісткою Христиною. Сьогодні щаслива пара відзначає річницю свого весілля. Ми вітаємо закоханих з їхнім святом. Як вберегти свій шлюб? Читайте пораду від Григорія Решетника в матеріалі.

Вісім років тому саме в цей день в Івано-Франківську Григорій Решетник пов’язав себе узами шлюбу з журналісткою Христиною. Відтоді в житті сім’ї було чимало подорожей, кризових моментів, але головне їхнє досягнення — два маленькі сини, Іван і Діма.

«Сьогодні у нас, як кажуть в народі, бляшане весілля», — ділиться ведучий. Григорій вважає свій шлюб дуже міцним і надійним, якому нічого не страшно. За вісім років подружнього життя пара стала мудрішою і сміливішою. Тепер велика частина їхнього активного життя обертається навколо двох маленьких діточок.

«З ними ми ростемо, розвиваємося і молодшаємо, оскільки докладаємо максимум зусиль, щоб бути такими ж сучасними, як вони», — каже Григорій.

Пара зізналася, що їхня сім’я стала більшою, тому безглуздих суперечок — менше. Молоді люди приділяють багато часу вихованню своїх синів, щоб ті росли на гордість батькам. Всі образи залишилися позаду, а життя Григорія і Христини заповнили сімейні клопоти.

Ведучий переконаний, що в його кар’єрних досягненнях чимала заслуга дружини. Христина — та сама муза, яка Григорія надихає і направляє. А ще дівчина прищепила телеведучому найважливіше хобі — подорожі. Пара побачила багато місць удвох, але також вони перестали боятися сімейних подорожей, вчотирьох:

«Головне — грамотно все спланувати, тому що, як відразу після весілля, не вийде».

Григорій Решетник ділиться особистим досвідом і радить всім парам більше подорожувати. Щойно криза наближається — їдьте кудись удвох, оскільки сварки зазвичай виникають через те, що ви мало часу приділяєте один одному. Ведучий рекомендує залишити дітей з бабусями і дідусями або з нянею, провести час тільки вдвох в якомусь гарному містечку.

