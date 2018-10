Головним героєм романтичного реаліті «Холостяк»-9 став відомий ведучий Нікіта Добринін. Як і учасники «Цієї миті рік потому»-2018, Холостяк знає, як правильно себе мотивувати. Що допомагає чоловікові завжди досягати успіху? Подробиці — в матеріалі!

Холостяк 2019 Нікіта Добринін є одним із найпопулярніших телеведучих України. У свої 30 років він вже досяг великого успіху — став головним редактором чоловічого журналу «XXL» (Україна).

На своїй Instagram-сторінці герой «Холостяк»-9 часто пише мотиваційні пости і ділиться порадами, як досягти успіху.

Дон Корлеоне — істинний приклад мудрого чоловіка. Саме його цитатою Нікіта Добринін надихнувся:

«Інші мислять так само, як і я. Тому я знаю, що статися може все, що завгодно».

Новий Холостяк розмірковує, що ми оцінюємо вчинки інших людей з огляду на свої. Можливо, саме тому нещасним людям здається, що все погане відбувається тільки з ними. Нікіта Добринін рекомендує не зосереджуватися на своєму «Я», і в результаті ви робитимете менше помилок.

«Самореалізація і хороший настрій породжують радість життя в цілому. Важливо дивитися і на себе, і на оточуючих очима люблячої людини. Тоді шлях стане набагато приємнішим», — резюмує Нікіта.

