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Телеканал СТБ / Холостяк Нікіта Добринін: Самореалізація і хороший настрій породжують радість

Холостяк Нікіта Добринін: Самореалізація і хороший настрій породжують радість

Телеканал СТБ

Головним героєм романтичного реаліті «Холостяк»-9 став відомий ведучий Нікіта Добринін. Як і учасники «Цієї миті рік потому»-2018, Холостяк знає, як правильно себе мотивувати. Що допомагає чоловікові завжди досягати успіху? Подробиці — в матеріалі!

никита добрынин

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Холостяк 2019 Нікіта Добринін є одним із найпопулярніших телеведучих України. У свої 30 років він вже досяг великого успіху — став головним редактором чоловічого журналу «XXL» (Україна).

На своїй Instagram-сторінці герой «Холостяк»-9 часто пише мотиваційні пости і ділиться порадами, як досягти успіху.

Дон Корлеоне — істинний приклад мудрого чоловіка. Саме його цитатою Нікіта Добринін надихнувся:

«Інші мислять так само, як і я. Тому я знаю, що статися може все, що завгодно».


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Новий Холостяк розмірковує, що ми оцінюємо вчинки інших людей з огляду на свої. Можливо, саме тому нещасним людям здається, що все погане відбувається тільки з ними. Нікіта Добринін рекомендує не зосереджуватися на своєму «Я», і в результаті ви робитимете менше помилок.

«Самореалізація і хороший настрій породжують радість життя в цілому. Важливо дивитися і на себе, і на оточуючих очима люблячої людини. Тоді шлях стане набагато приємнішим», — резюмує Нікіта.

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