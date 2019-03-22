Главным героем романтического реалити «Холостяк»-9 стал известный ведущий Никита Добрынин. Холостяк знает, как правильно себя мотивировать. Что помогает мужчине всегда добиваться успеха? Подробности — в материале!

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Холостяк 2019 Никита Добрынин является одним из самых популярных телеведущих Украины. На своей Instagram-страничке герой «Холостяк»-9 часто пишет мотивационные посты и делится советами, как достичь успеха.

Дон Корлеоне — истинный пример мудрого мужчины. Именно его цитатой Никита Добрынин вдохновился:

«Другие мыслят так же, как и я. Поэтому я знаю, что произойти может все, что угодно».



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin) 4 Окт 2018 в 7:14 PDT

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Новый Холостяк размышляет, что мы оцениваем поступки других людей, исходя из своих. Возможно, именно поэтому несчастным людям кажется, что все плохое происходит только с ними. Никита Добрынин рекомендует не сосредотачиваться на своем «Я», и в результате вы будете допускать меньше ошибок.

«Самореализация и хороший настрой порождают радость жизни в целом. Важно смотреть и на себя, и на окружающих глазами любящего человека. Тогда путь станет намного приятней», — резюмирует Никита.

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