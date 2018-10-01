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Телеканал СТБ / Как себя мотивировать: методы от главного героя «Холостяк»-9 Никиты Добрынина

Как себя мотивировать: методы от главного героя «Холостяк»-9 Никиты Добрынина

Телеканал СТБ

Героем романтического шоу «Холостяк»-9 стал популярный ведущий Никита Добрынин. Для всех любителей проекта «Цієї миті рік потому»-2018 мы специально подобрали советы, как себя мотивировать, от нового Холостяка. Что помогает успешному ведущему двигаться к своей цели? Подробности — в материале!

никита добрынин

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Никита Добрынин — главный герой популярного реалити «Холостяк»-9. В свои 30 лет он один из самых популярных молодых телеведущих Украины. Никита достиг немалого успеха — он также главный редактор мужского журнала «XXL» (Украина).

В своем Instagram Холостяк часто делится секретами успеха, мотивацией и советами, как реализовать свои желания. Мы подобрали лучшие цитаты Никиты Добрынина о том, как себя мотивировать.

Мужчина часто вдохновляется известными людьми, которые достигли грандиозного успеха. Так он поделился цитатой создателя мультфильмов —  Уолта Диснея. Никита считает его примером мудрости.

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Эту цитату Холостяк называет краткой инструкцией для достижения собственной уверенности и успеха:

«Так или иначе, я не могу поверить, что есть какие-то высоты, которые не могут быть взяты человеком, который знает секрет воплощения мечты в реальность. Этот особый секрет, как мне кажется, можно резюмировать в четырех словах: любопытство, уверенность, мужество и стойкость. Величайшим из них является уверенность. Если вы верите в какую-то вещь, верьте в нее всегда, безоговорочно и неоспоримо».


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Иногда взгляды на жизнь не совпадают с мнением других людей, но мы часто обращаем на это внимание. Никита Добрынин вместе с другом рассуждают о людях и мнениях. «Мнение других имеет значение только в одном случае — если это мнение поможет в работе, в личной жизни, в достижении важной цели. Такое мнение можно назвать экспертным», — пишет Никита.

 

 

 

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Публикация от Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin)

Мужчина рекомендует читателям всегда быть внимательными, прежде чем просить совета. По его словам, лучше оградить себя от влиятельных чужих мнений, поскольку они будут мешать вам развиваться:

«Нет смысла беспокоиться о том, что люди о тебе думают. Это бессмысленная нервотрепка. В глубине души ты всегда знаешь, что ты делаешь правильно, а что нет».

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Рецепт успеха от Никиты Добрынина прост: нужно всегда уметь бороться за желаемое. Примером настоящего мужчины есть тот, кто делает все для подвига или личной цели.

«Худшие мужики — те, которые не способны бороться за желаемое. Не мечтают, не планируют, не тренируются, не пожинают плоды своих трудов, не преодолевают, не становятся лучше. Такие гаснут быстро», — резюмирует Никита.

Скоро премьера романтического шоу «Холостяк»-9. А уже в пятницу, 21.09.18, смотрите новый выпуск уникального проекта «Цієї миті рік потому»!

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