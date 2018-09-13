В конце августа стартовали съемки проекта «Холостяк»-2019. Главным героем девятого сезона романтического реалити стал Никита Добрынин – популярный ведущий телеканала М1 и радиостанции «Русское Радио Україна», главный редактор мужского журнала «XXL» (Украина). Григорий Решетник рассказал STB.UA о Холостяке Никите Добрынине. Читайте подробности.



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Ведущий проекта Григорий Решетник поделился своими впечатлениями от нового Холостяка и рассказал некоторые подробности со съемок нового сезона.

«Уже сейчас я могу сказать, что нас ожидает очень интересный сезон, потому что одно из главных его достоинств – это Никита. Мы с нашим новым Холостяком были знакомы еще до проекта, поскольку работали на одной сцене, поэтому с уверенностью могу сказать, что это очень целеустремленный, талантливый и творческий человек. У него прекрасная карьера, он много работает и на радио, и на телевидении, и на масштабных музыкальных мероприятиях, еще и пишет, ведь он главный редактор журнала. Как вы понимаете, Холостяк у нас многогранный и очень ответственный. А тот, кто ответственно подходит к работе, таким же является и в отношениях, на него можно положиться, ему можно довериться и, конечно, в него можно влюбиться. А так как Никита был женат, у него есть опыт семейной жизни, и он не понаслышке знает о том, насколько непросто строить отношения не только до свадьбы, но и в браке. Ведь, как мне кажется, строительством отношений мы занимаемся всю нашу жизнь. И этот опыт поможет ему разобраться в девушках и выбрать ту, которая ему подходит на все 100%».

Григорий также признается, что после объявления имени нового Холостяка ему пришло множество сообщений в социальных сетях от поклонниц проекта. Девушки жалели, что не пошли на кастинг в этом году, поскольку считают Никиту очень привлекательным мужчиной.

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Также ведущий приоткрыл детали первой вечеринки сезона.

«Как и любой мужчина, Никита переживал перед первой вечеринкой, где ему предстояло познакомиться с девушками. А это говорит о том, что его эмоции настоящие и не поддельные. Но во время знакомства он собрался, брал инициативу в общении с девушками на себя, чем сразу же начал покорять их сердца».

Премьеру 9 сезона реалити «Холостяк» с Никитой Добрыниным можно будет увидеть на телеканале СТБ весной 2019 года.