PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Григорий Решетник рассказал о Холостяке Никите Добрынине: В него можно влюбиться

Григорий Решетник рассказал о Холостяке Никите Добрынине: В него можно влюбиться

Телеканал СТБ

В конце августа стартовали съемки проекта «Холостяк»-2019. Главным героем девятого сезона романтического реалити стал Никита Добрынин – популярный ведущий телеканала М1 и радиостанции «Русское Радио Україна», главный редактор мужского журнала «XXL» (Украина). Григорий Решетник рассказал STB.UA о Холостяке Никите Добрынине. Читайте подробности.

Больше по теме: Никита Добрынин — о первом браке и проекте «Холостяк»

григорий решетникВедущий проекта Григорий Решетник поделился своими впечатлениями от нового Холостяка и рассказал некоторые подробности со съемок нового сезона.

«Уже сейчас я могу сказать, что нас ожидает очень интересный сезон, потому что одно из главных его достоинств – это Никита. Мы с нашим новым Холостяком были знакомы еще до проекта, поскольку  работали на одной сцене, поэтому с уверенностью могу сказать, что это очень целеустремленный, талантливый и творческий человек. У него прекрасная карьера, он много работает и на радио, и на телевидении, и на масштабных музыкальных мероприятиях, еще и пишет, ведь он главный редактор журнала. Как вы понимаете, Холостяк у нас многогранный и очень ответственный. А тот, кто ответственно подходит к работе, таким же является и в отношениях, на него можно положиться, ему можно довериться и, конечно, в него можно влюбиться. А так как Никита был женат, у него есть опыт семейной жизни, и он не понаслышке знает о том, насколько непросто строить отношения не только до свадьбы, но и в браке. Ведь, как мне кажется, строительством отношений мы занимаемся всю нашу жизнь. И этот опыт поможет ему разобраться в девушках и выбрать ту, которая ему подходит на все 100%».

Григорий также признается, что после объявления имени нового Холостяка ему пришло множество сообщений в социальных сетях от поклонниц проекта. Девушки жалели, что не пошли на кастинг в этом году, поскольку считают Никиту очень привлекательным мужчиной.

Больше по теме: Никита Добрынин: что нам известно о Холостяке 9 (подборка фото и цитат из постов)

Также ведущий приоткрыл детали первой вечеринки сезона.

«Как и любой мужчина, Никита переживал перед первой вечеринкой, где ему предстояло познакомиться с девушками. А это говорит о том, что его эмоции настоящие и не поддельные. Но во время знакомства он собрался, брал инициативу в общении с девушками на себя, чем сразу же начал покорять их сердца».

никита добрынин

холостяк 9

холостяк 9

Премьеру 9 сезона реалити «Холостяк» с Никитой Добрыниным можно будет увидеть на телеканале СТБ весной 2019 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить