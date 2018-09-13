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Телеканал СТБ / Григорій Решетник розповів про Холостяка Нікіту Добриніна: В нього можна закохатися

Григорій Решетник розповів про Холостяка Нікіту Добриніна: В нього можна закохатися

Телеканал СТБ

Наприкінці серпня стартували зйомки проекту «Холостяк»-2019. Головним героєм дев’ятого сезону романтичного реаліті став Нікіта Добринін – популярний ведучий телеканалу М1 і радіостанції «Русское Радио Україна», головний редактор чоловічого журналу «XXL» (Україна). Григорій Решетник розповів STB.UA про Холостяка Нікіту Добриніна. Читайте подробиці.

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григорий решетникВедучий проекту Григорій Решетник поділився своїми враженнями від нового Холостяка та розповів деякі подробиці зі зйомок нового сезону.

«Вже зараз я можу сказати, що нас очікує дуже цікавий сезон, тому що одна з головних його переваг – це Нікіта. Ми з нашим новим Холостяком були знайомі ще до проекту, оскільки працювали на одній сцені, тому з упевненістю можу сказати, що це дуже цілеспрямована, талановита й творча людина. У нього прекрасна кар’єра, він багато працює і на радіо, і на телебаченні, і на масштабних музичних заходах, ще й пише, адже він головний редактор журналу. Як ви розумієте, Холостяк у нас багатогранний і дуже відповідальний. А той, хто відповідально підходить до роботи, таким є і в стосунках, на нього можна покластися, йому можна довіритися і, звичайно, в нього можна закохатися. А оскільки Нікіта був одружений, у нього є досвід сімейного життя і він не з чуток знає про те, наскільки непросто будувати стосунки не тільки до весілля, а й у шлюбі. Адже, як мені здається, будуванням стосунків ми займаємося все наше життя. І цей досвід допоможе йому розібратися в дівчатах та вибрати ту, яка йому підходить на всі 100% ».

Григорій також зізнається, що після оголошення імені нового Холостяка йому надійшло безліч повідомлень у соціальних мережах від прихильниць проекту. Дівчата шкодували, що не пішли на кастинг цього року, оскільки вважають Нікіту дуже привабливим чоловіком.

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Також ведучий розкрив деталі першої вечірки сезону.

«Як і будь-який чоловік, Нікіта хвилювався перед першою вечіркою, де його чекало знайомство з дівчатами. А це говорить про те, що його емоції справжні й не підроблені. Але під час знайомства він зібрався, брав ініціативу в спілкуванні з дівчатами на себе, чим одразу ж почав підкорювати їхні серця».

никита добрынин

холостяк 9

холостяк 9

Прем’єру 9 сезону реаліті «Холостяк» з Нікітою Добриніним можна буде побачити на телеканалі СТБ навесні 2019 року.

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