PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Нікіта Добринін став дев’ятим Холостяком

Нікіта Добринін став дев’ятим Холостяком

Телеканал СТБ

Хочете дізнатися, хто буде головним героєм «Холостяк»-9? В ексклюзивному матеріалі ми розповімо вам всі подробиці. Читайте, хто став дев’ятим холостяком просто зараз!

холостяк 9Телеканал СТБ розпочав зйомки дев’ятого сезону романтичного реаліті «Холостяк», в якому головним героєм став популярний ведучий телеканалу М1 і радіостанції «Русское радио Україна», головний редактор чоловічого журналу XXL (Україна) Нікіта Добринін.

Новому Холостяку 30 років. Майже весь його час займають робота, спорт та подорожі, але Нікіта вважає, що кар’єра – далеко не все для чоловіка, адже вона не зробить його повністю щасливим.

«Моє життя досить динамічне і насичене, а дім для мене є фортецею, в яку хочеться повертатися, де мені і моїй дівчині має бути спокійно і затишно разом. Я той чоловік, який завжди буде любити свою дружину трохи більше, ніж наших дітей. На своєму прикладі я готовий показати, що за любов і стосунки варто боротися, і я щиро сподіваюся, що зможу зустріти свою половинку на цьому проекті», – розповів Холостяк сайту СТБ.

Більше на тему: Андрій Данилко, KADNAY та Дан Балан: кого глядачі СТБ хочуть бачити дев’ятим Холостяком

Директор ТО Анна Калина зазначає, що Нікіта Добринін – перший Холостяк, який сподобався телеглядачам ще до того, як офіційно став Холостяком в романтичному реаліті СТБ.

«Цього року ми вперше дали можливість запропонувати ім’я нового Холостяка тим, для кого створюємо цей проект – нашим глядачам. Протягом червня вони озвучували своїх фаворитів і голосували на офіційних сторінках каналу (сайт СТБ, соцмережі та додаток «Телепортал»). Нам приємно, що вибір глядачів (а ім’я Нікіти звучало в коментарях найчастіше) абсолютно збігається з нашим. Отже, ми дивимося з глядачами в одному напрямку, що мене і команду, звичайно ж, дуже тішить», – розповідає Анна. – Стильний, ввічливий, освічений, уважний – це точно про нашого Холостяка. У ньому відчувається гідне виховання і чоловіча зрілість. Ідеальне спортивне тіло не залишить байдужою жодну дівчину. До речі, нашим учасницям в цьому сезоні буде особливо нелегко завоювати Холостяка, адже за плечима у Нікіти вже є досвід офіційного шлюбу і точне розуміння того, що саме він шукає у довгострокових стосунках».

Більше на тему: «Холостяк»-9вибираємо нового холостяка (ГОЛОСУВАННЯ)

Про Холостяка:никита добрынин

Нікіта Добринін народився 30 грудня 1987 року, виріс у Чернівцях.

У 2009 році закінчив факультет журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. З 2005-го року, ще будучи студентом, Нікіта почав працювати ведучим на місцевих радіостанціях і телеканалі «Чернівці».

2008-го майбутній Холостяк переїхав до Києва і став ведучим радіостанції «Русское радио Україна». Після чого почалася його успішна кар’єра телеведучого на всеукраїнських каналах.

Сьогодні Нікіта Добринін – ведучий телеканалу М1 і радіостанції «Русское радио Україна», а також головний редактор чоловічого журналу XXL (Україна).

Багато займається спортом: тайський бокс, серфінг, кроссфіт, стрільба.

Музичні уподобання: Travis Scott, Childish Gambino, Nicki Minaj, The Weeknd, Benjamin Clementine, Океан Ельзи, Kazka.

Зріст Холостяка – 182 см.

Більше на тему: Кого вибрав Рожден Анусі в фіналі проекту «Холостяк»-8

Посилання на офіційні сторінки Холостяка:

https://www.instagram.com/nikitadobrynin

https://www.facebook.com/nikitadobrynin

Прем’єра дев’ятого сезону романтичного реаліті «Холостяк» в ефірі СТБ традиційно відбудеться у березені 2019 року.

Ведучий проекту – Григорій Решетник.

Ведуча пост-шоу «Холостяк. Як вийти заміж» – Роза Аль-Намрі.

холостяк 9

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати