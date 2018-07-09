Голосування за претендентів на звання дев’ятого Холостяка закінчено. Весь червень, вперше в історії романтичного реаліті «Холостяк», глядачі могли озвучити свої вподобання, проголосувавши за одного з п’яти кандидатів або запропонувавши свій варіант. В результаті, на сайті телеканалу STB.UA, а також офіційних сторінках у соцмережах і у додатку «Телепортал» шанувальники проекту залишили майже 65 тисяч голосів.

Нагадаємо, що в голосуванні брали участь п’ять Холостяків: найкрасивіший чоловік у світі за версією конкурсу Mister Sea World 2018 Богдан Юсипчук, бізнесмен Сергій Цибульський, продюсер Артем Приходько, телеведучий та головний редактор журналу XXL Микита Добринін, а також адвокат Владислав Безрук.

Глядачі залюбки скористалися правом запропонувати свого кандидата, й залишили в коментарях імена практично всіх неодружених артистів українського шоу-бізнесу. Бажаєте дізнатися, кого найчастіше рекомендували в якості головного Холостяка країни?

Член журі шоу «Х-фактор» Андрій Данилко, фронтмен гурту KADNAY Діма Каднай, співаки Віталій Козловський, Melovin, Макс Барських, Дан Балан і ALEKSEEV, актори Марк Дробот і Микита Вакулюк, ресторатор Валерій Созановський, ведучий «Битви екстрасенсів» Павло Костіцин, ведучий проекту «ЕксперименТИ» Олександр Коляда та навіть чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк!

Як зізнався Андрій Данилко, йому складно уявити себе головним героєм проекту про стосунки, адже своє особисте життя артист вважає за краще будувати не публічно.

«Мені важливо відчувати себе органічно. Якщо розцінювати участь у проекті «Холостяк» як якусь пригоду, я можу собі це уявити. Але тоді потрібно бути у формі, мати гарний вигляд. Поки що я собі не подобаюся, намагаюся змінюватися. Це все недоліки довгої 20-річної гонки гастролями, відсутність сну, неправильного способу життя та харчування. Потрібно спочатку прийти до форми, й тоді можна розглянути цей варіант. Хоча зараз мені смішно це уявити», — зізнається Данилко.

До того ж артист не виключає, що на телепроекті цілком реально побудувати стосунки: «Бувають якісь речі, яких ти не чекаєш. Іноді в звичайному житті може не вийти закохатися, а проект може стати таким незвичайним поворотом долі».

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З Андрієм згоден і генетик Олександр Коляда: «Любов можна знайти в шоу, а можна і не в шоу. Де завгодно можна зустріти свою долю, враховуючи, що кохання з першого погляду не існує».

Серед вподобань глядачів традиційно залишаються й герої попередніх сезонів:

«Було б цікаво подивитися, щоб повернулися Холостяки, які вже були», — пропонують підписниці офіційних сторінок СТБ в Instagram. А деякі з них висловлюються конкретніше: «Хочемо знову бачити Іраклі!».

Нерідко глядачі відзначали в коментарях, що хотіли б бачити головним Холостяком чоловіка зі сфери, зовсім далекої від шоу-бізнесу.

«Для експерименту обрати Холостяком простого хлопця: працівника офісу, вчителя, лікаря, продавця, наприклад, магазину техніки і т. д. Хочеться вже чогось приземленого у шоу… Щоб був простий, добрий, далекий від шоу-бізнесу, зі звичайною зарплатнею і, водночас, зі стержнем. Можливо, така новизна трохи видозмінить наступний сезон. Більшість дівчат ідуть на кастинги заради відомого, багатого Холостяка і все для цього роблять. Цікаво буде спостерігати за дівчатами, яким доведеться боротися за середньостатистичного хлопця, на якого вони у звичайному житті навіть і не звертають увагу», — пропонує одна з фоловерів сторінки СТБ в Facebook.

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Хто ж, все-таки, стане дев’ятим Холостяком, шанувальники шоу дізнаються незабаром, адже зйомки нового сезону головного романтичного реаліті країни стартують вже на початку осені.

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